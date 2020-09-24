ABD, Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadı... Belarus Cumhurbaşkanı'ndan yanıt gecikmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı. Alman Hükümeti, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Lukaşenko'yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Tanımıyoruz diye bağırıyorlar. Biz kimseden seçimlerimizi tanımasını ya da tanımamasını, yeniden seçilen cumhurbaşkanının meşruiyetini tanımasını ya da tanımamasını istemedik." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.

Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şubat ayında Belarus'u ziyaret etmiş ve Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, askeri ve ekonomik ilişkilerde yakın iş birliği taahhüdünde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise 2008'den bu yana boş kalan Minsk Büyükelçiliğine Julie Fisher'i atamıştı.

LUKAŞENKO'NUN MEŞRUİYETİ TANINMADI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başladı. Lukaşenko'nun göreve başlamasının ardından birçok ülke Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadıklarını açıkladı.

Alman Hükümeti, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Lukaşenko'yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko göreve başladı

Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz

Polonya açıkladı: "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz"

AB, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

"KİMSEDEN MEŞRUİYETİMİ TANIMASINI YA DA TANIMAMASINI İSTEMEDİK"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Tanımıyoruz diye bağırıyorlar. Biz kimseden seçimlerimizi tanımasını ya da tanımamasını, yeniden seçilen cumhurbaşkanının meşruiyetini tanımasını ya da tanımamasını istemedik." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı yemin törenini duyurmadıkları için bazı devletlerin "şikayetçi" olduğunu belirterek, "Belarus yasalarına göre Batı devletlerini, hatta genel olarak kimseyi uyarmak zorunda değiliz. Bu bizim ülkemizin iç meselesidir." şeklinde konuştu.