Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin ederek görevine başladı.

Aksam.com.tr'nin AFP'den aktardığı habere göre, Almanya, seçimlere hile karıştırdığı öne sürülen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yemin ederek resmen göreve başlamasını tanımadığını açıkladı.

ÜLKEDE SEÇİM SONUÇLARINA KARŞI PROTESTOLAR HALA SÜRÜYOR

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, seçim günü akşamı itibarıyla "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalefetin organizasyonuyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.