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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:42 | Son Güncelleme:

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko göreve başladı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko göreve başladı
AA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin ederek görevine başladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin ederek görevine başladı.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Bağımsızlık Sarayı’nda yapılan yemin töreninde Lukaşenko, anayasa kitabı üzerine el basarak Belarus dilinde yemin etti.

Ardından Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, Lukaşenko’ya cumhurbaşkanlığı mazbatasını verdi.

Lukaşenko, yemin töreninde yaptığı konuşmada global bir krizin eşiğindeyken ülkedeki güvenli yaşamı yeniden sağlamak gerektiğini vurgulayarak, “Bunu yapacağız. Belarus için böylesine zor bir dönemde ülkeye ve halkına sadık kalan insanları terk etme hakkım yok, bunu yapamam.” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, zor zamanda sağduyularını koruyan insanların yanı sıra, devlet görevlileri ve güvenlik güçlerinin de kararlılık, cesaret ve dirayet gösterdiğini dile getirdi.

"RENKLİ DEVRİMİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ TEK ÜLKEYİZ"

Devlete karşı eşi görülmemiş bir meydan okumanın söz konusu olduğunu söyleyen Lukaşenko, şu şekilde konuştu:

"Bu meydan okuma, bağımsız devletlerin yok edilmesi için defalarca geliştirilen sorunsuz teknolojilerle yapıldı. Ancak biz renkli devrimin gerçekleşmediği az sayıdaki ülkelerdeniz, belki de tek olan ülkeyiz. Bu hiçbir şekilde ülkesini kaybetmek istemeyen Belarusluların seçimidir."

ÜLKEDE SEÇİM SONUÇLARINA KARŞI PROTESTOLAR HALA SÜRÜYOR

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, seçim günü akşamı itibarıyla "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalefetin organizasyonuyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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