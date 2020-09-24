  • $7,6374
  • 8,9031
  • 456.647
  • 1116.79
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Ukrayna: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz
24 Eylül 2020 Perşembe 16:33 | Son Güncelleme:

Ukrayna: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz

Ukrayna: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz
AA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Almanya, Polonya gibi ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı. Meşruiyet açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

ABD, Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadı... Belarus Cumhurbaşkanı'ndan yanıt gecikmedi

AA'da yer alan habere göre, Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.

Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz

Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

Polonya açıkladı: "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz"

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

AB, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Prens Harry ve Meghan Markle ''oy verin'' çağrısı yaptı... İngiliz medyası tepki gösterdi

Kışın evinizdeki saksıda yetiştirebileceğiniz 12 sebze

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.