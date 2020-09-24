Ukrayna: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

ABD, Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadı... Belarus Cumhurbaşkanı'ndan yanıt gecikmedi

AA'da yer alan habere göre, Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.

Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz

Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

Polonya açıkladı: "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz"

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

AB, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.