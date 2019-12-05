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  3. ABD bu kahramanı konuşuyor! Saldırıdan kaçan çocuklar camiye sığındı

ABD bu kahramanı konuşuyor! Saldırıdan kaçan çocuklar camiye sığındı

ABD bu kahramanı konuşuyor! Saldırıdan kaçan çocuklar camiye sığındı

ABD’nin Oshkosh şehrinde meydana gelen olay ABD gündemine oturdu. Lisede meydana gelen saldırı sonrası kaçan çocukları Duaa Ahmad cami kapılarını açarak kurtardı. 100’den fazla öğrenci Ahmadiyya Müslüman Topluluğu’na ait camiye sığındı. Lise öğrencisi Duaa Ahmed’in caminin kapılarını arkadaşlarına açması takdir topladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Oshkosh şehrinde bir lise öğrencisinin silahla okula gelmesinin ardından polis harekete geçti. Polise mukavemet gösteren öğrencinin polis tarafından vurulmasının ardından bölgede büyük bir gerginlik yaşandı.

Bir polisin de yaralandığı olayda vurulan öğrenci ve polis hastaneye kaldırıldı.

Okula silahla gelen öğrencinin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu maddelere ve bir silaha da rastlandı.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ CAMİYE SIĞINDI

Okul içerisinde silah seslerinin yükselmesinin ardından Duaa Ahmad isimli Müslüman öğrenci, 100’den fazla arkadaşını alarak okul karşısında bulunan Ahmadiyya Müslüman Topluluğu’na ait camiye götürerek güvende olmalarını sağladı.

Arkadaşlarını camiye sokma anları kameraya yansıyan Duaa Ahmad, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bana ilk önce yardım etmeyi öğrettiler. Ben işte böyle büyüdüm.” İfadelerine yer verdi.

 


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