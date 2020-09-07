ABD Başkanı Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz." dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz."