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  3. ABD Başkanı Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:57 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz

ABD Başkanı Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
DHA

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ekim ayında bile olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz." dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuştu. 

Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz."
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