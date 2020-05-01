ABD Başkanı Trump: Çin seçimi kaybetmem için her şeyi yapıyor

Salgının yeni merkezi olan ve ekonomik açıdan ciddi bir duraklama riski yaşayan ABD’de, yönetimin koronavirüsle mücadele yöntemleri eleştiri konusu olurken, Başkan Donald Trump’ı da ‘koltuğunu kaybetme’ korkusu sardı. Beyaz Saray’da Reuters haber ajansına bir röportaj veren Trump, Çin’in çok daha önce tüm dünyayı salgına karşı uyarabileceğini savundu. Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini işaret ederek, “Çin bu yarışı kaybetmem için elinden geleni yapacak” dedi.

BIDEN’I İSTİYORLAR

Çin’e uyguladığı gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle Pekin yönetiminin rakibi Joe Biden’ı desteklediğini iddia eden Trump, “Çin’e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum taraf olarak göstermek için sürekli halkla ilişkilere başvuruyorlar” diye konuştu.

YİNE DIŞ MÜDAHALE!

Trump’ın başkan olmasından bu yana ABD seçimlerine dış müdahale gündemden düşmüyor. Trump’ın Rusya’nın seçimlere siber müdahalesi sonucu seçildiği iddiaları ortaya atılmış Trump bu dosyadan aklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşerek rakibi Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğu iddiasıyla halen azil süreci devam ediyor.

ABD, ÇİN’DEKİ VİRÜS MERKEZİNİ FONLADI



ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin, Çin’in Vuhan kentinde, yarasalar üzerinde koronavirüsü araştırmaları yapan tartışmalı laboratuvara maddi kaynak sağladığı ortayı çıktı. ABD basını, virüsün laboratuvarda oluşturulduğu yönündeki teorilerin odağında bulunan Vuhan’daki Viroloji Enstitüsü’ne 7.4 milyon dolar kaynak aktarıldığını gündeme getirdi. Habere göre, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nü yöneten Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), enstitüye yapılan tüm fonları geçen hafta sonlandırdı.

BİDEN’DAN KUDÜS SÖZÜ



ABD’de Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Joe Biden, başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs’ten İsrail’in başkenti Tel Aviv’e tekrar taşımayacağını söyledi.

Amerika’da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD’nin Kudüs’e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, ‘’Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv’e geri götürmeyeceğim.’’ ifadelerini kullandı.

DOĞU KUDÜS’E DE SÖZ



ABD’nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs’teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018’de tam da İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıldönümünde Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs’e taşımıştı.