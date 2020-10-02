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02 Ekim 2020 Cuma 15:03 | Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kontrol amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Pence'in koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kontrol amaçlı yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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