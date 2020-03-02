ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin İsrail politikasını övdü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısında konuştu.

AA'nın aktardığı haberde, ABD'nin, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington Ofisinin kapatılması, Golan Tepelerinin "İsrail toprağı" olarak tanınması gibi kararlarını savunan Pence, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yahudi toplumu ve İsrail'in bugüne kadar Oval Ofis'te oturan en büyük dostu olduğuna inanıyorum ve size kendisinin selamını getiriyorum."

ABD-İsrail ve iki devletin ilişkilerinin bugüne kadarki "en iyi" seviyesinde olduğunu kaydeden Pence, "Tüm dünya biliyor ki Trump yönetimi altında ABD her zaman İsrail'in yanında." değerlendirmesinde bulundu.

SÖZDE "ORTA DOĞU BARIŞ PLANINI" ÖVDÜ

Pence, Başkan Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planını" da savunarak, şu şekilde konuştu:

"Bu, bugüne kadar sunulmuş en gerçekçi ve detaylı plan. Bu plan, İsrail, Filistin ve tüm bölge halkını daha çok emniyete ve güvene kavuşturacaktır."

ABD ve İngiltere'nin, 75 yıl önce Adolf Hitler nükleer silah edinmeden Nazi Almanyasını yendiğini hatırlatan Pence, İran ile 5 yıl önce imzalanan nükleer anlaşma yoluyla İran'ın bu nükleer silahları geliştirmesine olanak tanındığını iddia etti.

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret eden Pence, bu ülkeye karşı ekonomik baskının aynı hızda devam edeceğini vurguladı.

"İSRAİL'İN YOK EDİLMESİNİ İSTEYEN HİÇ KİMSE İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Pence, "İsrail'in yok edilmesini isteyen hiç kimse ile müzakere etmeyeceğimize söz veriyorum. Ne şimdi ne de gelecekte." dedi.

ABD'nin anlayışına göre siyonizm karşıtlığı ile Yahudi karşıtlığı arasında bir fark olmadığını belirten Pence, Demokrat Başkan aday adayı Bernie Sanders'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "ırkçı" ifadesini kullanmasını da eleştirdi.

Pence ayrıca AIPAC toplantısını ve İsrail'i boykot etmenin de "yanlış" olduğunu savundu.

AIPAC toplantısının öğleden sonraki oturumunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da konuşma yapması beklenirken, Başkan Trump'ın toplantıya katılması öngörülmüyor.