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ABD Afganistan Temsilcisi: Afganlar geçmişten ders almalı

ABD Afganistan Temsilcisi: Afganlar geçmişten ders almalı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganların geçmişten ders alması ve karanlık günlerini hatırlaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganların geçmişten ders alması ve karanlık günlerini hatırlaması gerektiğini söyledi.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak için ABD'nin çabalarıyla Taliban ile barış anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Geçmişte yapılan hatalardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Halilzad, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hatırlanması gereken bir gün. Afganlar geçmişten ders almalı, savaşın karanlık günlerini hatırlamalı. Çocuklara istikrarlı ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız."

Halilzad, Afganların bir araya gelerek kapsayıcı ve egemen bir ülke inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Halilzad, bu konuda ABD'nin kendi payına düşeni yapacağını kaydetti.


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