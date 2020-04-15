8 puanlık insanlık!

Koronavirüsten ölü sayısının 12 bini, vaka saysının ise 90 bini bulduğu İngiltere’de hastaların sağlık durumlarına göre puanlandığı sistem infial oluşturdu. Sistemde tüm hastalar sağlık durumlarına göre puanlanıyor. Daily Mail’in haberine göre ‘Klinik Zayıflık Ölçeği’ (CFS), hastaların sağlık durumlarını 1 ila 9 arasında puanlıyor. Sistemde iyileşme olasılığı yüksek kişilere tedavi önceliği veriliyor. Sistemde günlük ihtiyaçlarını birilerinin yardımıyla giderenlere 6, tamamen bakıma muhtaç kişilere 7, tamamıyla bakıma muhtaç ve yaşlı kişilere ise 8 puan veriliyor. Tamamen sağlıklılar 1 puan, tamamen sağlıklılardan biraz daha az sağlıklı olanlara 2 puan, bazı sağlık sorunları olan ancak kontrolleri yapıldığı takdirde rutinine devam edenlere 3, semptomları günlük hayatını etkileyen ve kısmen de olsa bakıma muhtaç olanlara 4 puan veriliyor. Sisteme göre toplam 7 puan üzerinde olan hastalar hastanelerde yoğun bakım ünitelerine alınmıyor.

YAŞ FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ



Gazetenin yayımladığı tabloya göre hastaların yaş aralığı da aldıkları puanlarda belirleyici oluyor. Örneğin 70 yaş üzeri kronik hastalara 3 ve 4’er puan verilecek. Öte yandan koronavirüsle mücadelede sağlık ekipman ve personel problemi yaşayan İngiltere’de Sağlık Bakanlığı ve yetkililer tarafından açıklanan günlük verilerin doğru olmadığını açıklayan Ulusal İstatistik Ofisi, “Bu verilerde sadece hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı veriliyor. Bakım evlerinde ya da başka yerlerde ölenlerin sayısı yer almıyor” ifadelerini kullandı.

KARANLIK GELECEK TASVİRİ



İngiliz yapımı izlenme rekorları kıran Black Mirror dizisinde teknolojinin aşırı geliştiği bir gelecekte pek çok konuda insiyatifi yitiren insanların yaşadığı kara ütopik bir dünya anlatılıyor.

İspanya’da 24 Mart günü huzur evlerinde unutulan onlarca yaşlının cesedi bulunmuştu.

BATI YAŞLILARI GÖZDEN ÇIKARDI



İngiliz Daily Mail gazetesi, koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD’deki çeşitli huzurevlerinde binlerce bakıma muhtaç yaşlının salgından dolayı hayatını kaybettiğini ama hükümet tarafından resmi kayıtlara geçirilmediğini yazdı. Gazete 10 gün önce 450 olan ölü sayısının hızla yükselerek 3 bin 621’e ulaştığını kaydetti. Daha önce Avrupa’da salgından etkilenen İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de de huzurevlerinde binlerce ölüm yaşanmıştı. İspanya’da 24 Mart’ta dezenfekte için girilen huzurevlerinde terk edilmiş onlarca yaşlının cesetleri bulunmuştu. Almanya’da da doktorlara yaşlı hastalara, huzurlu şekilde ölmeleri için yoğun ve sürekli bir sakinleştirici vermeleri önerildi.

KORKU FİLMİNİ ARATMIYOR



ABD’de, Detroit’teki bir hastanede, morgda yer kalmadığı için cansız bedenlerin odalara üst üste tutulduğu ortaya çıktı. Michigan Eyaleti’nin Detroit kentindeki Sinai-Grace Hastanesi’nde kaydedilen görüntüler, ABD’de salgının giderek ağırlaşan boyutunu gözler önüne serdi. CNN International’ın, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarından elde ettiği görüntülerde, morg kapasitelerinin aşılması üzerine cansız bedenlerin boş odalarda ya da soğutucu ünitelerinde üst üste bekletildiği görülüyor.