Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1599
  • 7,0558
  • 328.826
  • 103524
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 76 yaşındaki 30 yıllık papaz Müslüman oldu

76 yaşındaki 30 yıllık papaz Müslüman oldu

76 yaşındaki 30 yıllık papaz Müslüman oldu

İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu.

İsveç Dagens gazetesine açıklamalarda bulunan Skjetne, '2 yıl önce Fas'a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ay da Müslüman olmaya karar verdim.' ifadelerini kullandı.

İsveç Kilise Birliği'ne istifasını sunduğunu aktaran Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun İsveç'te bakımını üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi.

Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edildiğini ve onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldığını vurgulayan Skjetne, şunları kaydetti:

"Önce Müslüman olmayı düşünmedim, Fas'a yerleştiğim için adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim."

Skjetne, İsveç'teki bütün malını, mülkünü sattığını belirterek, hayatının geri kalan dönemini Fas'ta geçireceğini bildirdi.


<p>Çayıralan ilçesi Curali köyünde okuma yazma bilmeyen Mustafa- Hatice Güneş çiftinin 3 kızından en

İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı

Sadece bir kaç insanın girmesine izin verilen yasaklı yerler