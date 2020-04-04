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  3. 600 askerin testi pozitif çıktı! Fransa alarmda

600 askerin testi pozitif çıktı! Fransa alarmda

600 askerin testi pozitif çıktı! Fransa alarmda

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs(corona virüs) açıklaması geldi. Fransa Savunma Bakanı Parly, yaklaşık 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaklaşık 600 askerin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Parly, durumun ‘yakından’ takip edildiğini, ancak ordunun misyonlarını yerine getirme yeteneğinin etkilenmediğini söylediği belirtildi. Bu haftanın başlarında Fransa, Batı Afrika'daki 4 askerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

(DHA)


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