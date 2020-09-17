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  • 60 kişilik düğünün koronavirüs bilançosu: 7 ölüm, 170 vaka
17 Eylül 2020 Perşembe 15:33 | Son Güncelleme:

60 kişilik düğünün koronavirüs bilançosu: 7 ölüm, 170 vaka

60 kişilik düğünün koronavirüs bilançosu: 7 ölüm, 170 vaka

ABD'de 60 kişilik bir düğünün koronavirüs bilançosu şoke etti. Düğünden sonra yaşanan 7 ölüm ve 170 koronavirüs vakasının kaynağı aynı düğüne dayanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ağustos başında 60 kişilik kapalı alanda yapılan düğün birçok koronavirüs vakasına neden oldu.

NTV'de yer alan habere göre; şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisi paylaşıldı. Koronavirüse yakalanan 7 kişi ise hayatını kaybetti.

Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD'de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon koronavirüs vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu.

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