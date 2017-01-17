Kör kediyi hafife aldı

ABD’nin Chicago eyaletinde bir adam kör kedisinin duyularını nasıl kullandığını test etmek istedi. Bunun için de bozuk paraları kullandı. Kör kedi, bozuk paralardan gelen sesi takip ederek sahibini izledi. Bir süre sonra kedi havaya sıçrayarak sahibini böyle korkuttu