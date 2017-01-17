Foto Galeri
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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
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Dünyanın en ilginç bitkileri
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Vahşi doğadan ilk kez göreceğiniz çarpı anlar
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insanlardan nefret eden hayvanlar
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Vahşi doğa fotoğrafçısı olmak zordur!
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TÜDAV En Tehlikeli Jelimsi Canlılar Posteri Hazırladı, Sahillere Dağıtılıyor
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Erkeği olmayan üreyebilen hayvan dünyayı ele geçiriyor
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Fil, turist kadını böyle fırlattı
Tayland’ta bir kadın turist, tutkunun olduğu fillerin yanına giderek dev hayvanı sevmeye başladı. Filin hortumunu okşayan kadın, aldığı boynuz darbesiyle hava uçup yere düştü. Filin tepkisiyle şoke olan kadın, bu kötü deneyimin ardından bir daha fillerin yanına yaklaşmayacağa benziyor
DOĞA-HAYVAN
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Çukura düşen boğa için seferber oldular
Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Güneren Mahallesi’nde Abdülhadi Ay’a ait boğa, evin yanında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
DOĞA-HAYVAN
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Kör kediyi hafife aldı
ABD’nin Chicago eyaletinde bir adam kör kedisinin duyularını nasıl kullandığını test etmek istedi. Bunun için de bozuk paraları kullandı. Kör kedi, bozuk paralardan gelen sesi takip ederek sahibini izledi. Bir süre sonra kedi havaya sıçrayarak sahibini böyle korkuttu
DOĞA-HAYVAN
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Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Giresun dağlarına ve ormanlarına kurulan fotokapanlar doğa da ki birçok yaban hayvanı takılmaya devam ediyor.
DOĞA-HAYVAN
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Soyu tükenmekte olan sevimli lemurlar çoğaldı
Dünyada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan sevimli lemurlar, kısa sürede benimsedikleri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hızla çoğalmaya başladı. 6 üyeli küçük grubun İzmir’de 8 yavrusu birden olunca ailedeki lemur sayısı 14’e çıktı.
DOĞA-HAYVAN
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Köpek sanıp sahiplendi,
büyüyünce tilki çıktı
Emekli olunca hayalini gerçekleştirerek kendisine bir hayvan çiftliği kuran hayvan ve doğa dostu Veysel Efe, beslediği güvercin, köpek, tavus kuşu ve Rus finosundan oluşan hayvan sürüsüne tilki ekledi.
DOĞA-HAYVAN
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Yavru Sumatra fili tedavi edildi
Açe Timur Ormanı'nda, annesinden ayrıldıktan sonra hasta olan Sumatra cinsi fil yavrusunu veteriner hekimler ve fil seyisleri tedavi etti. Nesli tükenmekte olan ve sayıları 1700 civarında bulunan vahşi Sumatra filleri, dişlerinden dolayı avlanılmaya devam ediyor.
DOĞA-HAYVAN
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Timsah'ın boyuna inanamayacaksınız!
Normalde insanlar neredeyse otomobil büyüklüğünde bir timsah görünce koşarak kaçar. Ancak bu cesur turistlerin hakkını vermek lazım. Onlar kaçmadı, yerlerinden bile kıpırdamadı.
DOĞA-HAYVAN
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Kör Japon balığı görenleri hayrete düşürüyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir restoranın akvaryumunda gözleri olmadan 2 yıldır yaşam mücadelesi veren japon balığı görenleri hayrete düşürüyor.
DOĞA-HAYVAN