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Su maymunları 'Türkiye'nin çatısı
Su maymunları 'Türkiye'nin çatısı
İngiltere'de akıllı şempanze işaret diliyle içecek istedi
İngiltere'de akıllı şempanze işaret diliyle içecek istedi
Vancouver'da posta hizmetleri bir karga yüzünden durdu
Vancouver'da posta hizmetleri bir karga yüzünden durdu
Su aygırları açlıktan gergedan boğdu
Su aygırları açlıktan gergedan boğdu
Kosta Rika Devlet Başkanı ağzına giren arıyı yedi
Kosta Rika Devlet Başkanı ağzına giren arıyı yedi
Hamster köyü kurmak için 1984 saat çalıştılar
Hamster köyü kurmak için 1984 saat çalıştılar
Aydın halkı iki ayda bir boğaların saldırısına uğruyor
Aydın halkı iki ayda bir boğaların saldırısına uğruyor
İnsanlığın bittiği yer! Sahile vuran yunusu bakın nasıl katletmişler...
İnsanlığın bittiği yer! Sahile vuran yunusu bakın nasıl katletmişler...
Uzaya gönderilen solucanların ikinci kafaları çıktı
Uzaya gönderilen solucanların ikinci kafaları çıktı
Yılanın soktuğu adam öleceğini anlayınca karısını dişledi
Yılanın soktuğu adam öleceğini anlayınca karısını dişledi Hindistan'da zehirli bir yılan tarafından ısırılan bir adam, yaşayamayacağını anlayınca birlikte ölmek için karısını ısırdı.
Köpeğini kurtarmak isteyen ünlü İngiliz profesör ineklerin altında kalıp öldü
Köpeğini kurtarmak isteyen ünlü İngiliz profesör ineklerin altında kalıp öldü
Dünyada sadece Niğde'de görülen ve ölü taklidi yapan Toros kurbağası koruma altına alındı
Dünyada sadece Niğde'de görülen ve ölü taklidi yapan Toros kurbağası koruma altına alındı
Ankara'da 12 köpek ve 1 kediyi ayaklarını bağlayıp zehirli et vererek yaktılar
Ankara'da 12 köpek ve 1 kediyi ayaklarını bağlayıp zehirli et vererek yaktılar
Konya'da yavru kurtları işkenceyle öldüren şahıs Türkiye'yi şoka soktu
Konya'da yavru kurtları işkenceyle öldüren şahıs Türkiye'yi şoka soktu
'Yüzsüz' balık bilim dünyasında heyecan yarattı
'Yüzsüz' balık bilim dünyasında heyecan yarattı
Ahtapot akvaryumdan kaçmaya çalışırsa...
Ahtapot akvaryumdan kaçmaya çalışırsa...
Topuk Yaylası 'tabiat parkı' ilan edildi
Topuk Yaylası 'tabiat parkı' ilan edildi
Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var
Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var
Erciyes eteklerinde yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Erciyes eteklerinde yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. <
Safari turunda korku dolu dakikalar
Safari turunda korku
dolu dakikalar
Çin’de 66 milyon yıllık timsah fosili bulundu
Çin’de 66 milyon yıllık timsah fosili bulundu
İki başlı balina yavrusu bulundu
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