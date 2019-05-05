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  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

İlk sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Üçüncü sayıda skoru yakalayan VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile çok etkili ataklar yaparak teknik molayı 12-9 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın Boskovic ile yaptığı ataklar bloklara takılınca sarı-siyahlı ekip, üstün oyunu ile seti 25-17 kazandı, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili ataklarla başladı. Attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

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