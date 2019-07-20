Yazı İstanbul'da geçirenler için kısa bir mola

İstanbul’un keşmekeşinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ama bunun için iş yerinden izin alamıyor musunuz? Ya da yıllık izniniz dinlenmenize yetmedi mi? Hiç sorun değil… İstanbulluların yazın tadını çıkarması için Ege ve Akdeniz sahillerine gitmeleri şart değil... Megakente yakın denize girilecek plajlar, işe gidiyormuşsunuz gibi bir iki saatte ulaşabileceğiniz mesafeler sizleri bekliyor. İşte Kilyos ve Şile plajları başta olmak üzere İstanbul’da gidebileceğiniz alternatif adresler…



MARTHA KOYU/BURGAZADA

Adalar’ın vazgeçilmezi

Şehir gürültüsünden uzak, trafik yok. Adalar her zaman bir İstanbullu için en ideal adres olmuştur. Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenhadır. Buraya ulaşmak için İstanbul- Kadıköy veya Beşiktaş- Eminönü- Bostancı vapur iskelelerinden vapura binebilirsiniz. Plaja giriş ücretsizdir.

KUMBABA PLAJI

Romatizmaya şifa...

Bölgenin kumunun romatizmal hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. Toplu taşıma araçlarını tercih edecek olanlarınız için ilk olarak Şile merkeze geldikten sonra Kumbaba mevkiine giden dolmuşları kullanmalısınız. Şile Kumbaba sapağından geçen İETT otobüsleriyle yola devam ederek plaja ulaşabilirsiniz. Giriş ücreti otopark ücreti de dâhil olmak üzere 15 TL’dir. Şezlong ve şemsiye için ayrı ücretlendirme yapılıyor.

AĞVA HALK PLAJI

Şezlong yok eğlence çok

Ağva Halk Plajı’nda şezlong ve şemsiye hizmeti verilmiyor. Bu nedenle havlu ve şemsiyelerinizi yanınıza alarak tedbirli gelmelisiniz. Giriş ücreti hafta içi 20, hafta sonu 30 TL. Toplu taşımayla 2 saat süren yolun sonunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

UZUNKUM PLAJI

Denizi tertemiz

Mavi bayraklı olan Uzunkum Plajı, temiz denizi ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Şile’nin merkezinden Ağlayankaya Caddesi üzerinden ulaşılabiliyor. Özel aracınızla İstanbul – Şile arası 60 kilometre mesafededir. İstanbul Avrupa Yakası’ndan ulaşım için Ümraniye Şile çıkış bağlantı yolundan giderek Ömerli istikametinde yeni Şile yolundan devam ederek 45 dakika da plaja ulaşabilir, otobüs ile gitmek isteyenler için ise Üsküdar Merkez ve Ümraniye Merkez’den 30 dakika arayla kalkan otobüslerle plaja ulaşabilirsiniz. Plaja giriş, şezlong, meşrubat, patates kızartması ve çerez dahil 45 TL.

RİVA PLAJI

17.5 TL’ye doyasıya kulaç atabilirsiniz

İstanbul’a yarım saat uzaklıktaki Riva, son yıllarda daha fazla bilinir oldu. Özellikle hafta sonu İstanbullularla dolup taşmaya başladı. Denizi, kumsalı ve keyifli manzarasıyla gidilmesi gereken rotalardan. Özel aracıyla gitmek isteyenler 50 dakika, toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin ise ilk olarak Beykoz merkeze ulaştıktan sonra İETT 137 hat numaralı otobüslerle kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul’un en nezih plajlarından birisi olan Riva Plajı’na giriş ücreti 5, şezlong ücreti 5, şemsiye ise 7.5 TL.

CEBECİ PLAJI / KEFKEN - KOCAELİ

Mavi Bayraklı sahil tam size göre!

Cebeci, Kandıra İlçesi’ne bağlı bir tatil köyü. Karşısında Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil. Denizi oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Girişin ücretsiz olduğu plajda, otopark 10, şezlong 10 TL. Özel aracınız yoksa da üzülmeyin. Harem’den kalkan otobüslerle Kandıra’ya, Kandıra’dan da Kefken-Cebeci dolmuşlarıyla ulaşmanız mümkün.

UZUNYA BEACH / KİLYOS

Bu plajda kamp kurabilirsiniz

Uzunya, güzel kumsalının yanı sıra restoranı ve kafeleriyle de oldukça ünlü. İster güzel bir kahvaltı, isterseniz taze deniz mahsullerini restoranda keyifle yiyebilir, ardından gününüzü plajda geçirebilirsiniz. Burada ayrıca camping alanı da mevcut. Dileyen karavan kiralayarak da konaklayabilir. Giriş ücretleri hafta sonu 35, hafta içi 25 TL.

SUMA PLAJI

Hayvansever plaj!

Suma Plajı, Kilyos’un gözde beachlerinden biri. Popüler olmasının en büyük sebebi ise hayvan dostlarımızla rahatlıkla keyifli bir gün geçirebilmemiz. Suma’ya giriş Ücreti: Hafta sonu 45 TL, hafta içi 30 TL.

BAYKUŞ PLAJI

Öğrencilerin gözde mekânı

Mimar Sinan Üniversitesi tarafından desteklenen Baykuş Plajı hem ekonomik hem de eğlence dolu. Kamp alanında çadır kiralayabilir veya kendi çadırınızı kurabilirsiniz. Öğrenciler tarafından tercih edilen plaja giriş 20 TL.

TIRMATA BEACH

Burada eğlence bitmiyor

Gündüz birçok aktivitesi ve gece de partileriyle çok ünlüdür. İstenirse sezonluk kart çıkarılarak tüm yaz boyunca istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Çocuklu ailelerin tercih ettiği bu plajda giriş hafta sonu 50 TL, hafta içi 30 TL.

BEBEKLİ AİLELER İÇİN KONFORLU TATİL ROTALARI

Bütün bir yıl çalışmanın çoğu kişi için en güzel tarafı tatile çıkma hayalidir. Özellikle yaz mevsimi bu hayali doruk noktasına çıkartır. “Peki nereye gideceğiz?” Bu soru her tatilci için çok kritik olmakla birlikte özellikle bebekle tatil yapacak aileler için çok daha önemli.

Küçük çocuklu aileler için tatile gidilecek yerin temiz, kumlu ve sığ bir denizi, ince kumlu plajı ve konforlu konaklama imkânlarının olması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen turizm portalı tatilsepeti.com, bu ihtiyaçları gözeterek, hem Ege’de hem de Akdeniz’de bebeğinizle gidebileceğiniz tatil rotalarını derledi.

AYVALIK

Sarımsaklı Plajı çok ideal

Balıkesir’in popüler tatil beldelerinden biri. Sahip olduğu taş sokakları, oksijeni bol doğası ve tertemiz deniziyle harika bir tatil imkânı sunuyor. 7 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı, beldenin en ünlü plajı olarak biliniyor. Hem kum hem de denizinin sığ olmasından dolayı çocuklu aileler için Sarımsaklı Plajı’nın fazlasıyla ideal olduğunu söyleyebiliriz.

DATÇA

Sağlıklı tatilin adresi

Kumu, güneşi, doğasıyla eşsiz güzellikteki Datça, çocuklu aileler için uygun bir tatil yeri. Nemsiz ve bol oksijenli havası çocuklar için sağlıklı bir tatil imkânı sağlıyor. Kumluk Plajı, hem ince kumları hem de denizin sığ olmasından ötürü çocuklu ailelerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.

ÖLÜDENİZ

Kumsal temiz deniz durgun

Ölüdeniz, çocuklu ailelerin tercih ettiği bir başka tatil beldesi. 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz, sezon boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Tertemiz kumsalları ve durgun denizi ile çocuklu ailelerin gözdesi olmaya aday.

BODRUM

İnce kum sevenlere

Bodrum’da gürültüden ve kalabalıktan uzak yerler seçildiğinde çocuğunuzla güzel bir tatil geçirilebilirsiniz. Bitez civarında temiz ve çok derin olmayan ince kumlu plajlar var. Gündoğan Koyu da güzel bir alternatif.

BELEK

Bütün plajlar Mavi Bayraklı

Belek, otel çeşitliliğiyle bebekli ailelerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Mavi Bayraklı plajlarda çocuğunuz denizde oynarken sizin de içiniz rahat edecek. Üstelik hemen her otelde çocuklar için oyun parkları mevcut.