Yazı İstanbul'da geçirenler için kısa bir mola
Yıllık izne çıkamamış ya da tatilinizi yapıp İstanbul'a geri dönmüş olabilirsiniz. Ama bu sıcak havada uzun bir tatile gitmeye vaktiniz ve imkanınız yoksa şehre yakın plajlar tam size göre. İşte günü birlik tatil imkânı sunan İstanbul'a yakın plajlar…
İstanbul’un keşmekeşinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ama bunun için iş yerinden izin alamıyor musunuz? Ya da yıllık izniniz dinlenmenize yetmedi mi? Hiç sorun değil… İstanbulluların yazın tadını çıkarması için Ege ve Akdeniz sahillerine gitmeleri şart değil... Megakente yakın denize girilecek plajlar, işe gidiyormuşsunuz gibi bir iki saatte ulaşabileceğiniz mesafeler sizleri bekliyor. İşte Kilyos ve Şile plajları başta olmak üzere İstanbul’da gidebileceğiniz alternatif adresler…
MARTHA KOYU/BURGAZADA
Adalar’ın vazgeçilmezi
Şehir gürültüsünden uzak, trafik yok. Adalar her zaman bir İstanbullu için en ideal adres olmuştur. Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenhadır. Buraya ulaşmak için İstanbul- Kadıköy veya Beşiktaş- Eminönü- Bostancı vapur iskelelerinden vapura binebilirsiniz. Plaja giriş ücretsizdir.
KUMBABA PLAJI
Romatizmaya şifa...
Bölgenin kumunun romatizmal hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. Toplu taşıma araçlarını tercih edecek olanlarınız için ilk olarak Şile merkeze geldikten sonra Kumbaba mevkiine giden dolmuşları kullanmalısınız. Şile Kumbaba sapağından geçen İETT otobüsleriyle yola devam ederek plaja ulaşabilirsiniz. Giriş ücreti otopark ücreti de dâhil olmak üzere 15 TL’dir. Şezlong ve şemsiye için ayrı ücretlendirme yapılıyor.
AĞVA HALK PLAJI
Şezlong yok eğlence çok
Ağva Halk Plajı’nda şezlong ve şemsiye hizmeti verilmiyor. Bu nedenle havlu ve şemsiyelerinizi yanınıza alarak tedbirli gelmelisiniz. Giriş ücreti hafta içi 20, hafta sonu 30 TL. Toplu taşımayla 2 saat süren yolun sonunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.
UZUNKUM PLAJI
Denizi tertemiz
Mavi bayraklı olan Uzunkum Plajı, temiz denizi ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Şile’nin merkezinden Ağlayankaya Caddesi üzerinden ulaşılabiliyor. Özel aracınızla İstanbul – Şile arası 60 kilometre mesafededir. İstanbul Avrupa Yakası’ndan ulaşım için Ümraniye Şile çıkış bağlantı yolundan giderek Ömerli istikametinde yeni Şile yolundan devam ederek 45 dakika da plaja ulaşabilir, otobüs ile gitmek isteyenler için ise Üsküdar Merkez ve Ümraniye Merkez’den 30 dakika arayla kalkan otobüslerle plaja ulaşabilirsiniz. Plaja giriş, şezlong, meşrubat, patates kızartması ve çerez dahil 45 TL.
RİVA PLAJI
17.5 TL’ye doyasıya kulaç atabilirsiniz
İstanbul’a yarım saat uzaklıktaki Riva, son yıllarda daha fazla bilinir oldu. Özellikle hafta sonu İstanbullularla dolup taşmaya başladı. Denizi, kumsalı ve keyifli manzarasıyla gidilmesi gereken rotalardan. Özel aracıyla gitmek isteyenler 50 dakika, toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin ise ilk olarak Beykoz merkeze ulaştıktan sonra İETT 137 hat numaralı otobüslerle kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul’un en nezih plajlarından birisi olan Riva Plajı’na giriş ücreti 5, şezlong ücreti 5, şemsiye ise 7.5 TL.
CEBECİ PLAJI / KEFKEN - KOCAELİ
Mavi Bayraklı sahil tam size göre!
Cebeci, Kandıra İlçesi’ne bağlı bir tatil köyü. Karşısında Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil. Denizi oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Girişin ücretsiz olduğu plajda, otopark 10, şezlong 10 TL. Özel aracınız yoksa da üzülmeyin. Harem’den kalkan otobüslerle Kandıra’ya, Kandıra’dan da Kefken-Cebeci dolmuşlarıyla ulaşmanız mümkün.
UZUNYA BEACH / KİLYOS
Bu plajda kamp kurabilirsiniz
Uzunya, güzel kumsalının yanı sıra restoranı ve kafeleriyle de oldukça ünlü. İster güzel bir kahvaltı, isterseniz taze deniz mahsullerini restoranda keyifle yiyebilir, ardından gününüzü plajda geçirebilirsiniz. Burada ayrıca camping alanı da mevcut. Dileyen karavan kiralayarak da konaklayabilir. Giriş ücretleri hafta sonu 35, hafta içi 25 TL.
SUMA PLAJI
Hayvansever plaj!
Suma Plajı, Kilyos’un gözde beachlerinden biri. Popüler olmasının en büyük sebebi ise hayvan dostlarımızla rahatlıkla keyifli bir gün geçirebilmemiz. Suma’ya giriş Ücreti: Hafta sonu 45 TL, hafta içi 30 TL.
BAYKUŞ PLAJI
Öğrencilerin gözde mekânı
Mimar Sinan Üniversitesi tarafından desteklenen Baykuş Plajı hem ekonomik hem de eğlence dolu. Kamp alanında çadır kiralayabilir veya kendi çadırınızı kurabilirsiniz. Öğrenciler tarafından tercih edilen plaja giriş 20 TL.
TIRMATA BEACH
Burada eğlence bitmiyor
Gündüz birçok aktivitesi ve gece de partileriyle çok ünlüdür. İstenirse sezonluk kart çıkarılarak tüm yaz boyunca istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Çocuklu ailelerin tercih ettiği bu plajda giriş hafta sonu 50 TL, hafta içi 30 TL.
BEBEKLİ AİLELER İÇİN KONFORLU TATİL ROTALARI
Bütün bir yıl çalışmanın çoğu kişi için en güzel tarafı tatile çıkma hayalidir. Özellikle yaz mevsimi bu hayali doruk noktasına çıkartır. “Peki nereye gideceğiz?” Bu soru her tatilci için çok kritik olmakla birlikte özellikle bebekle tatil yapacak aileler için çok daha önemli.
Küçük çocuklu aileler için tatile gidilecek yerin temiz, kumlu ve sığ bir denizi, ince kumlu plajı ve konforlu konaklama imkânlarının olması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen turizm portalı tatilsepeti.com, bu ihtiyaçları gözeterek, hem Ege’de hem de Akdeniz’de bebeğinizle gidebileceğiniz tatil rotalarını derledi.
AYVALIK
Sarımsaklı Plajı çok ideal
Balıkesir’in popüler tatil beldelerinden biri. Sahip olduğu taş sokakları, oksijeni bol doğası ve tertemiz deniziyle harika bir tatil imkânı sunuyor. 7 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı, beldenin en ünlü plajı olarak biliniyor. Hem kum hem de denizinin sığ olmasından dolayı çocuklu aileler için Sarımsaklı Plajı’nın fazlasıyla ideal olduğunu söyleyebiliriz.
DATÇA
Sağlıklı tatilin adresi
Kumu, güneşi, doğasıyla eşsiz güzellikteki Datça, çocuklu aileler için uygun bir tatil yeri. Nemsiz ve bol oksijenli havası çocuklar için sağlıklı bir tatil imkânı sağlıyor. Kumluk Plajı, hem ince kumları hem de denizin sığ olmasından ötürü çocuklu ailelerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.
ÖLÜDENİZ
Kumsal temiz deniz durgun
Ölüdeniz, çocuklu ailelerin tercih ettiği bir başka tatil beldesi. 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz, sezon boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Tertemiz kumsalları ve durgun denizi ile çocuklu ailelerin gözdesi olmaya aday.
BODRUM
İnce kum sevenlere
Bodrum’da gürültüden ve kalabalıktan uzak yerler seçildiğinde çocuğunuzla güzel bir tatil geçirilebilirsiniz. Bitez civarında temiz ve çok derin olmayan ince kumlu plajlar var. Gündoğan Koyu da güzel bir alternatif.
BELEK
Bütün plajlar Mavi Bayraklı
Belek, otel çeşitliliğiyle bebekli ailelerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Mavi Bayraklı plajlarda çocuğunuz denizde oynarken sizin de içiniz rahat edecek. Üstelik hemen her otelde çocuklar için oyun parkları mevcut.