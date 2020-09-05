Yapay zeka insan beynini yönetebilir mi?

Geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk’ın ortağı olduğu Neuralink birkaç yıldır üzerinde çalıştığı beyin-makine arayüzünün sunumunu yaptı. Bu cihaz şu anda var olan yapay zekanın en üst formu niteliğinde. Nedir beyin-makine arayüzü? Beynimizin aktivitesini anlamları ile birlikte makineye yani yapay zekaya aktarabilmek demek. Beyin fonksiyonlarının makineler tarafından deşifre edilmesi, daha ileri aşamasında ise belki makinelerin bu fonksiyonları yönetebilmesi için yetiler kazanması anlamına geliyor.

Biz beynin tüm fonksiyonlarını çözebildik mi ki makinelere aktarabilelim? Hayır ama beynin çalışma prensiplerini biliyoruz ve birçok fonksiyonu hakkında bilgiye sahibiz. Elon Musk’ın ekibinin geliştirdiği cihaz için bu anlamda henüz yeni doğmak üzere olan bir bebek diyebiliriz. Bu cihaz kafatasına açılan madeni para büyüklüğünde bir deliğe yerleştiriliyor. Aslında kemik çıkarılıp onun yerine konuluyor. Bunu da bir robot yardımıyla yapıyorlar. İşlemin kansız, genel anestezisiz ve bir saatten kısa sürede gerçekleştirildiği belirtiliyor. Denemeler ise domuzlar üzerinde yapılıyor. Madeni para büyüklüğündeki bu cihazın ucunda püskül gibi elektrotlar var. Bu elektrotlar beyin yüzeyine değiyor ve beyin sinyallerini topluyor. Beynin tek bir noktasından bunun yapılmasının pek bir anlamı yok. Bu nedenle çalışmada verileri sunulan domuza iki adet cihaz yerleştiriliyor. Cihazın yerleştirildiği bölge beynin kol ve bacak motor hareketlerini yöneten alanlar. Cihaz yerleştirilen domuz yürüme bandına alınıyor.

Cihazdan alınan sinyallerle eklem pozisyonlarına göre beyin aktivitesi kaydediliyor. Bu bir nev-i beyni deşifre etmek. Yani beynin bir fonksiyonunu deşifre ediyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Bir kazada kolunu/bacağını kaybeden insanlara protez takıldığında bunu hiçbir zaman kendi uzvu gibi hissetmez. Zamanla kullanmayı öğrenir. Ama biz normalde beyin komutları ile kol ve bacaklarımızı kullanırız. Beden parçalarımızın bize ait olduğunu hissettiren beynimizdir. Çünkü onları kendi kontrolümüzde yönetebiliriz. Deşifre edilen bu fonksiyon, protezleri de kendi uzvumuz gibi kullanmamızı sağlayacak.

Bu, şu anda henüz ana karnında, doğmak üzere olan beyin-makine arayüzü. Yapay zekanın bizleri deşifre etmesinin ilk aşaması. Cihazın tanıtımı yapılırken beyin-omurilik sorunları, Alzheimer hastalığı, işitme ve görme kayıpları, felç, depresyon, anksiyete, epilepsi, kronik uykusuzluk gibi birçok sorun için gelecekte kullanılabileceğinden bahsettiler. Tabi düşündüğünüzde eğer beynin fonksiyonlarını teker teker deşifre edebilirseniz, neredeyse beyin kaynaklı bütün sorunlara çare bulabilirsiniz. Fakat konuşulmayan tehlikeli şeyler de var. Düşüncelerinizin okunmasından tutun da çok daha ileri aşamalarda zihnimize istenen düşüncelerin nakledilmesine kadar geniş yelpazede kötü amaçlarla da kullanılabilir. ‘Beynimize çip yerleştirilecek’ düşüncesi yavaş yavaş paranoya olmaktan çıkıyor. Hatta insanlar bunu kendi istekleri ile yapacaklar. Mesela farklı dilleri konuştuğunuz insanlarla o dili öğrenmeden çipler vasıtasıyla anlaşabileceksiniz. Ama aynı zamanda size ait bütün veriler de bir cihaza yüklenebilecek. Bunlar oldukça ürkütücü geliyor. Umarım ilerleyen dönemdeki gelişmeler insanlığın faydasına kullanılır. Yeni bir bilim kurgu çağı başlıyor…