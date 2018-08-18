Vizyondakiler / Korku severler sinemaya!

Siccin 5



Alper Mestçi, Siccin serisinin beşinci filminde sekans bazında cin korkusuna ne kadar hâkim olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Serinin en çok korkutan sekanslarından bazıları bu filmde ancak girişten finale kadar o kadar çok ürkütme-korkutma çabası var ki yönetmenin çektiği çok güçlü final zayıflıyor. Yine aile içi bir hikayelendirme tercih eden Alper Mestçi, 3 Harfliler ve Siccin serisi ile Türk korku sinemasının bayrak taşıyıcılığını yapmaya devam ediyor. İsimsiz oyuncularla çalışmayı tercih eden yönetmenin genç aktris Merve Ateş’i bir kez daha oynattığını görüyoruz. Bu onun üçüncü Siccin filmi ve Merve Ateş zor bir rolün daha üstesinden başarıyla geliyor. Cin korkusu sevenler Siccin 5’e çarpılacak!

Karanlıkta

Yönetmen Anthony Byrne ve Natalie Dormer’ın beraber kaleme aldığı ve Dormer’ın başrolünü de üstlendiği Karanlıkta (In Darkness), görme engelli bir piyanist olan Sofia’nın hayatının bir anda alt üst olmasını temel alıyor. Emily Ratajkowski’nin de yer aldığı film, meraklısı için…

Köpek Dişi

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un, 2009 tarihli sarsıcı filmi Köpek Dişi (Kynodontas), filmi beyazperdede deneyimlemek isteyenler için vizyonda! Evde eğitim verdikleri ve dış dünya ile bağlantılarını tamamen kestikleri çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdüren bir anne ve babanın hikâyesini konu alan film, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir klasik…

Sevginin Gücü

Salman Khan’ın başrolünde yer aldığı Sevginin Gücü, tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk sırasında kaybolan konuşma engelli beş yaşındaki Shahida ile iyi kalpli biri olan Bajrangi’nin yollarının kesişmesini ve ikilinin Shahida’yı yuvasına kavuşturmak için verdikleri mücadeleyi hikayeleştiriyor.

Beyaz Diş

Jack London’ın 89 farklı dile çevrilmiş kitabı Beyaz Diş’ten uyarlanan bu filmi, kitapta olduğu gibi vahşi bir hayvanın gözünden hem doğal hayatı hem de insanların acımasızlığını eleştiriyor

Cin Çıkarması

Mümtaz Yıldırımlar’ın yönettiği Cin Çıkarması (My Guardian Angel), ikiz kız kardeşi Angel’ın vefatı sonrası pek çok sıkıntıyla baş başa kalan Hannah’nın hikâyesini anlatıyor.

Benim Adım Osssman

Benim Adım Osssman, bir köşe yazarı olmak adına çıktığı yolculukta gazete dağıtıcısı olarak çalışan Osman’ın, kuzeni Fiko ve Dursun’un yanına gelmesiyle değişen hayatını ele alıyor.

Milyonluk Kuş

Milyonluk Kuş, şoför olan Hakkı’nın atıldığı trajikomik macerayı konu ediniyor. Filmin kadrosunda ise Ufuk Özkan ve Mehtap Bayrı gibi isimler var.

Yarım ile Yamalak

Kubilay Yılmaz’ın yönettiği Yarım ile Yamalak, iki yakın arkadaş olan Hayri ve Erol’un absürt maceralarını merkezine alıyor.