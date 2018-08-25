Vizyondakiler / 'İnanılmaz' serüven devam ediyor!

İnanılmaz Aile 2



Pixar’ın, akademi ödüllü animasyon filmi The Incredibles, yıllar sonra gelen devam filmiyle bir kez daha seyircisiyle buluşuyor. Yine Brad Bird’ün yazıp, yönetmen koltuğunda oturduğu İnanılmaz Aile 2 (The Incredibles 2), süper güçleri olan Incredible ailesinin yepyeni ve eğlenceli maceralarını hikayeleştiriyor. Bu keyifli serüveni sakın kaçırmayın!

Adalet 2

Denzel Washington ve yönetmen Antoine Fuqua işbirliğiyle 2014 yılında izlediğimiz The Equalizer filmi de bu hafta ikinci halkasıyla gelen yapımlardan… Washington’ın kariyerindeki ilk devam filmi olan The Equalizer 2 (Adalet 2), adaletin uğramadığı insanlara yardım eden Robert McCall’un kendisini bu kez çok daha kişisel bir savaşın içerisinde bulmasını konu ediniyor.

Edepsiz Kuklalar

İnsanlarla kuklaların beraber yaşadığı bir dünyada geçen sıra dışı hikâyesi ve başrolündeki Melissa McCarthy ile kahkaha dolu bir macera vaat eden Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders), kukla cinayetlerinin peşine düşen bir ekibin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor.

İnsanlarla kuklaların beraber yaşadığı bir dünyada geçen sıra dışı hikâyesi ve başrolündeki Melissa McCarthy ile kahkaha dolu bir macera vaat eden Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders), kukla cinayetlerinin peşine düşen bir ekibin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor.

Berlin Film Festivali’nden kazandığı ödüllerle anılan Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska, yine Berlin’nden Jüri Büyük Ödüllü son filmi Yüz’le (Twarz) bir yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisi yapıyor.

Tanrıdan Gelen

J. Van Auken’’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve büyük bir ailenin son varisinin ölümünü soruşturan psişik güçlere sahip John’un hikâyesini merkezine alan Tanrıdan Gelen (Revelator), korku meraklılarına…

Acayip Güzelim

Amy Schumer’ın başrolünde yer aldığı Acayip Güzelim ( I Feel Pretty), görünüşte New York’ta iyi bir işi ve güzel arkadaşlıkları olsa da kendi güvensizlikleri ve hayallerine ulaşamamanın getirdikleriyle boğuşan bir kadının, yaşadığı bir kaza sonucu değişen hayatını ele alıyor.

İki İyi Çocuk

Mehmet Demir Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği İki İyi Çocuk, yeni atanan baş komiser Serdar ile tüm şehrin sevip saydığı biri olan zihinsel engelli Ercan arasındaki dostluğu anlatıyor.

Facia Üçlü

Aynı adlı Youtube kanalının sinema filmi olan Facia Üçlü, üç gencin trajikomik maceralarını beyazperdeye uyarlıyor.