Vitrinde bu hafta

BU KIŞ EV GİYİM MODASINDA ŞIKLIK YARATIN



Yeni İnci, kış pijama koleksiyonuyla evlerde moda rüzgarı estiriyor. Yumuşacık kumaşı ve nefes alabilen dokusu sayesinde konfor sunan pijama takımları, kışın evde geçirilen zamana keyif ve huzur katacak.

BU KOLEKSİYON ZAMANIN ÖTESİNDE



Siyah, lacivert ve beyaz tonlardaki sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde; Loro Piana kaşe kaban ve pardesüler zamansız şıklığı vurgularken, farklı model alternatiflerindeki puf montlar da koleksiyonda geniş yer tutuyor.Kadınlara kendini daha özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunan Beymen Collection, Beymen’lerde ve www.beymen.com adresinde sizleri bekliyor.

FRİDA KAHLO SOFRANIZA GELİYOR



Karaca 20. yüzyıl popüler kültür ikonu dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’dan ilham aldı. Yaşadığı yüzyıla damga vuran, hayattaki duruşu ile iz bırakan ressam Frida Kahlo’nun güçlü karakteri Karaca ürünlerine yansıdı.

125. YILA ÖZEL 1895 ADET ÜRETİM



125. yıldönümünü çok özel ve eşsiz bir koleksiyonla taçlandırarak, tüm dikkatleri üzerine çeken Atelier Rebul, kutlamalarına Limited Gold Collection ile devam ediyor. Koleksiyonerlerin dahi baş köşesinde olmaya aday parfümler, sadece 1895 adetle sınırlı, her biri numaralandırılmış olarak karşımıza çıkıyor.

BU NEVRESİM ÇOK NOSTALJİK



Bella Maison, nevresim takımlarıyla yatak odalarına enerji, şıklık ve huzur katıyor. Koleksiyonun en yeni modellerinden Brenta nevresim takımları her tarza hitap ederken, fırfır detaylarıyla yatak odalarında nostalji rüzgarı estiriyor.

VİCTORİA’S SECRET BEAUTY ONLİNE ALIŞVERİŞ AÇILDI



Victoria’s Secret güzellik ve aksesuar ürünleri www.victoriassecret.com.tr ile artık bir tık uzağınızda. Ödüllü parfümü Bombshell’den, vücut spreylerine, eğlenceli ambalajları ve besleyici içerikleriyle PINK Beauty koleksiyonu ile 400’den fazla ürünü bulunan sitede her zevke uygun bir seçenek var

SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR!



Armani Exchange, iddialı tasarımı ve çarpıcı rengiyle kadınların kalbini çalıyor. Kırmızı deri kayışın rose gold renginde bir kasa ile tamamlandığı saatin bezeli de son derece estetik görünüyor. Kırmızı ve pembe renklerin kullanıldığı bezel ise saatin şıklığını mükemmel bir şekilde bütünlüyor.