Vitrinde bu hafta

FİT GÖRÜNMENİN YENİ ADRESİ



DeFacto’nun yepyeni aktif spor, ev ve iç giyim markası DeFactoFiT, tarzıyla fark yaratmak isteyenlerin tercihi olacak. DeFactoFiT koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, yoga, pilates, basketbol ya da farklı spor dallarını aktif olarak yapan; günlük hayatta, evde ve ofiste terletmeyen, rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen herkesin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

SAÇLARINIZ 6 AY BOYUNCA DÜZ KALSIN



Formaldehit ve zararlı kimyasal içermeyen Natura Keratin, Brezilya Fönü Seti ile kabarık ve zor şekil alan saçlara parlak ve düz bir görünüm kazandırıyor. Saç tellerine verilen hasarı önlemenin yanı sıra, zamandan ve cebinizden tasarruf etmenize yardımcı olur. 6 aya kadar kalıcı düzleşme özelliği sunan ürün, saçların parlak görünmesini sağlıyor.

GARDIROPLAR ÇİÇEK AÇACAK



Tasarımcı Pınar Uçar Gül tarafından çizilen desenlerin yer aldığı koleksiyon LC Waikiki’nin moda alanındaki gücüyle birleşti. 40 farklı desenden oluşacak kapsül koleksiyon çiçek kombinasyonlarını ve renklerini, kadınların her zaman gardıroplarında yer almasını isteyecekleri parçalarla buluşturuyor. Desenlerin gücüne dikkat çeken koleksiyon; tulum, elbise, etek, ceket, pantolon gibi 38 modelden oluşuyor.

PEMBENİN BÜYÜSÜ



Nars’ın ikonik rengi Orgasm’ın ilhamıyla tasarlanan ‘The Orgasm X’ koleksiyonu, pembenin tüm kışkırtıcı tonlarıyla sizi bekliyor. Büyüleyici bir görünüme hazır olun! Tüm NARS ürünleri NARS mağazalarında ve makyajtrendi.com’da satışa sunuluyor. Oil infused lip tint’in doyumsuz renk ve ışıltılısıyla dudaklarınızı şımartın.

SOFRADA ROMA



Katzze’nin Roma mitolojisinden yola çıkarak tasarladığı, antik Apollo heykeli ve aslan başının muz yaprakları ve bereketi simgeleyen meanderlerle yorumlandığı zamansız bir tema... Roma Serisi. Porselen yemek ve tatlı tabaklarının yanı sıra çay-kahve fincanları ve demliğin eşlik ettiği, şık ve zarif bir seri.

ELLERİNİZ YUMUŞACIK VE HİJYENİK OLSUN



Selin, nemlendirici özelliği ile fark yaratan yeni kolonyası ile limonun ferahlığını ve gliserinin ipeksi yumuşaklığını bir arada sunuyor. 80 derece alkollü Selin Nemlendiricili Limon Kolonyası, hem hijyen sağlıyor hem de elleri yumuşacık yapıyor.

YALINLIĞIN GÜCÜNÜ DKNY İLE KEŞFET



DKNY, yeni modeliyle sadeliği kendine düstur edinmiş kadınların kalbini çalıyor. Saatin bej deri kayışı, rose gold rengindeki kasası yalınlığın estetiğini gözler önüne seriyor. Altın ve yeşil tonlarını buluşturan kadran ise saatin zarafeti tamamlıyor.