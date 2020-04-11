Vitrinde bu hafta

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OFİS ŞIKLIĞINI EVE TAŞIYIN



Çalışmalarımızı evden yürüttüğümüz şu günlerde, Koton Home Office Koleksiyonu ofis şıklığını eve taşıyarak motivasyonunuzu yükseltiyor. Tasarımlarda krem tonu zarafeti vurgulanırken, gri, mavi, açık sarı ve ekose ise farklılaşmak isteyenler için vazgeçilmez alternatife dönüşüyor.

ŞEHİRDE BAHAR HAVASI ESECEK



Bu sezonun en trend parçaları KNITSS triko üstler, ısınan havalarda ilkbahar stilini tamamlıyor. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarabileceğiz çoklu kombinlenme özelliğiyle ayrışan KNITSS triko üstler,incecik ve rahat tuşeleri, dinamik örgü oyunlarıyla sadeliğin temsilcisi haline geliyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLE HAVALI TASARIMLAR



Timberland’in yeni koleksiyondaki dayanıklı, konforlu ve stil sahibi parçalar sürdürülebilir, geri dönüşümlü ve ekolojik malzemelerle tasarlandı. Yeni sezon hafif yağmurluklar ve outdoor parka stillerden oluşuyor. Cepli kargolar ve lastikli inovatif modeller sokak stilini tamamlıyor.

EKMEK HAMURU 3 DAKİKADA HAZIR



Profesyonel şefler gibi ekmekler yapmak mutfakların akıllı teknoloji uzmanı Thermomix ile hayal edemeyeceğiniz kadar kolay! Sadece 3 dakikada mayasız hamur hazırlıyor, tüm işleri başında beklemeye gerek kalmadan hallediyor.

EVDE KAL MODUNU YÜKSELT



Penti, baharın tüm renklerini ve enerjisini ev giyim koleksiyonuyla evlere taşıyor. Hafif, yumuşacık kumaşların çeşitli desenlerle bir araya geldiği gecelikler ve kısa tulumlar ile rahat, kesintisiz bir uyku sizi bekliyor. Peki ya gündüz? Gömlekli pijama takımları gününüze rahatlık ve şıklık katmaya hazır.

MODASI GEÇMEYEN TAKI



Melis Goral, yaz yaklaşırken içgüdüsel özlem ruhunu Deep Sea koleksiyonunda hissettiriyor. Koleksiyon, bu yaz mavinin eşsiz tonları turkuvaz ve lapis lazuliyi pırlanta, malahit ve pembe altın ile birleştiriyor.

YENİ MODA YÜKSEK BEL



Levi’s® Ribcage jean, 30 cm’lik mesafesiyle tüm Levi’s® jean’leri arasında en yüksek bele sahip olma özelliğini taşıyor. 20. yüzyılın gündelik stili, 90’ların grunge dönemi ve Instagram’ın meşhur sokak stili, hepsi birleşerek tek noktada buluşuyor.