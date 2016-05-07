Türkiye için Rio'da pedal çevirecek

Geçen hafta düzenlenen 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanına ortak oldum. Organizasyonun tek Türk takımı Torku Şekerspor’da yarışan Ahmet Örken’le buluşma şansım oldu. 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan sporcu, bu durumun haklı gururunu yaşarken bisiklet sporuna gereken önemin verilmediğinden yakındı.



Torku Şekerspor yarıştaki tek Türk takımı. Bu size ne hissettiriyor?

Tek olmamız sadece kulübümüzü değil, ülkemizi de temsil etmek anlamına geliyor. Milli takım gibi yarışa başladık ama daha fazla Türk sporcu arkadaşlarımızın olmasını isterdik. Bizim için gurur verici.

Peki, neden daha fazla katılım yok?

Kulübümüz bisiklet sporuna ciddi anlamda destek veriyor. Çok yetenekli abilerimiz ve ablalarımız bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü takım bulamadılar. En az iki üç takıma daha ihtiyacımız var.

Bu spor dalına gerekli önemin verildiğini düşünüyor musunuz?

Her geçen yıl gelişim sağlıyor. Zamanla iyi olacak. Büyük firmaların spora destek vermesi gerekiyor. Bu tür organizasyonlar bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını sağlıyor. Halkımız da dikkatli olmalı, bisikletle ulaşım sağlayan kişilere saygı gösterilmeli. Ayrıca devlet destekli bir takım olması da şart çünkü birçok ülkenin böyle devlet destekli takımları var.

Yurtdışında katıldığınız organizasyonları da anlatır mısınız?

2011 yılında Portekiz'de yapılan Velodrom Pist Yarışları'nda Genç Erkekler Omnium kategorisinde birinci olmuştum. 2012 Olimpiyatları'nda 50 yıl sonra ilk kez Türkiye bisiklet alanında temsil edilmişti. Bu çok özel andı. Ben de Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda Türkiye’yi bisiklet yarışında temsil etmeye hazırlanıyorum. Bunun içinde yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Haftada 7 gün spor yapıyorum.

Zorlu yarışın galibi Jose!

52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, önceki hafta gerçekleştirilen özel bir organizasyonla finish yaptı. 24 Nisan’da 122 sporcuyla ilk olarak İstanbul’da start alan yarışmanın final etabı Marmaris-Selçuk’ta son buldu. Geçen her saniyenin son derece önemli olduğu bu özel yarış, oldukça çekişmeli anlara da ev sahipliği yaptı. Final etabı boyunca, 300 kilometre pedal çeviren sporcular, 27 derece sıcaklıkta birinciliği elde etmek için ter döktü. Yarışmanın galibi ise final çizgisine 5 saat 146 dakika 24 saniye gibi bir süreyle gelen Caja Rural Takımının sporcusu Jose Gonçalves oldu.