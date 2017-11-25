Şimdi kayak zamanı

Kartalkaya



Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya kayak ve snowboard merkezi Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu ilinin güneydoğusunda, Köroğlu dağları üzerinde yer alıyor. Kartalkaya Kayak Merkezinin kayılabilen alanı 1850 - 2200 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır.Bölge yarı ılıman bir iklime sahip olup Kartalkaya ve çevresi çam ormanlarıyla kaplıdır. Türkiye’de kayak denince akla ilk gelen yerlerden olan Kartalkaya’da Aralık ayı başlarından mart ayı sonlarına kadar kayak yapılabiliyor. Kartalkaya’da 3 metreye kadar kar görülmektedir.

Palandöken

Erzurum Türkiye‘nin en yüksek ve soğuk illerinden biridir. 3185 m. zirveye sahip Palandöken dağları, Erzurum‘un güneyinde yer alır ve doğu-batı yönünde uzanır. Aralık-mayıs arasındaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun zamandır. Normal kış koşullarında 2-3 metre kar yağışı almaktadır. Mevsim boyunca “toz kar” üzerinde kayak yapılmaktadır. Palandöken‘de günde toplam 32 bin kişinin kayak yapabileceği, uluslararası yarışmalar hatta kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği kapasiteye sahiptir.Kayak sezonu Kasım’dan Mayıs’a kadar sürüyor. Normal şartlarda iki ya da üç metre kar kalınlığı var.

Palandöken Kayak Merkezi’nin 3125 metrelik pisti, Türkiye’nin en yüksek rakımlı pisti. Ayrıca 3125 metreden 2100 metre rakıma, hiç durmadan kayarak inmek mümkün. Palandöken’de snowboard’cular için de ezilmemiş, doğal pistler var. Bu pistlere teleski ya da telesiyejlerle ulaşılıyor.

Palandöken‘de çeşitli kategorilerde kayak ve snowboard yarışmaları ile kar festivalleri de düzenlenmektedir.Palandöken Kayak Merkezi‘ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 28 km. dir. En uzun pisti 12 km. ye ulaşmaktadır. Kayak alanı 2200-3176 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Başlangıç yeriyle varış noktası arasındaki yükseklik farkı 1000 m. dir. Palandöken Kayak Merkezi‘nde toplam 22 adet pist mevcuttur Palandöken’de 5 yıldızlı otellerin yanı sıra kayak evi, günübirlik tesisler ve lokantalar bulunmaktadır

Uludağ

Uludağ, Bursa ili sınırları içinde, 2.543 metre yüksekliği ile Türkiye›nin en büyük kış ve doğa sporları merkezidir.

Otellerin yer aldığı alanın zirve noktası ise 2000 metre dolaylarında.

Toplam olarak 11 adet ana pistin yer aldığı Uludağ’da kayak yapılan pistlerle birlikte, hayli geniş ve bir o kadar da rahat olan arazinin her yerinde kayak yapılabiliyor.13 adet Liftin bulunduğu Uludağ’da toplam pistlerin uzunluğu ise 25 Km civarındadır.

Konaklama seçeneği oldukça fazla olan Uludağ’da 5 yıldızlı otellerin yanısıra çeşitli konaklama tesisleri bulunmaktadır.

Erciyes

Erciyes Dağı, Kayseri’nin 25 km güneybatısındaki ovaların yanından birdenbire yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır,3.916 metreye ulaşan zirvesi ile İç Anadolu’nun en yüksek dağıdır Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Dağı’na kurulan bir kayak merkezidir. Bölgenin iklimi karasal iklim özelliklerini taşımaktadır. Burada kar kalınlığı 50-100 cm arasını bulmaktadır. Bölgede günü birlik olarak ve ücretsiz şekilde kullanılabilecek 2000 kişi kapasiteli alanlar bulunmaktadır. Yaz ve kış aylarında ailece seyahat edilebilecek ve güzel vakit geçirebileceğiniz nezih bir ortamdır.Kayak yapmak için en uygun zaman Aralık ayından Nisan’a kadardır. 23bin 750 metre uzunluğunda teleferik sistemi saatte 27bin kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren toplam 33 adet pist seçeneğini kar tatilcilerine sunabilmektedir. Erciyes Dağı’nda 1450 Yatak kapasiteli dağ otelleri bulunmaktadır

Kartepe

İstanbul’a sadece 115 km mesafedeki Kartepe Kayak merkezi Kocaeli-Maşukiye belde merkezine 16 km dir.

Yapılan meteorolojik çalışmalara göre, Kuzeybatı yönünden esen ve Karadeniz’i aşarak kışın bölgeye yoğun yağış getiren Karayel rüzgarının Marmara bölgesinde ilk karşılaştığı Kartepe’nin 1100 m üstündeki yüksekliklerine yoğun kar yağışı getiriyor.

Kayak için en uygun zaman aralık-mart arasıdır. Kar yüksekliği, normal kış koşullarında üç metreye ulaşabilmektedir. Mevsim başında toz, mevsim sonunda ıslak kar özellikleri görülür.Kartepe’de kar kalınlığı normal şartlarda 80- 200 cm arasında değişiyor. Kartepe’de sadece 1 otel bulunmaktadır.

Davraz

Akdeniz Bölgesinin Göller yöresinde, Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovasını kuşatan dağ kütlelerinden biri olup, 2637 m yüksekliğindedir.

Dağın yüksek yamaçlarından Isparta Ovasını ve Eğirdir gölünü değişik açılardan izleme olanağı vardır.

Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Merkezi, Isparta’nın 26 km güneydoğusunda bulunmaktadır. ,

Davraz Antalya’ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaja sahiptir. Davraz’ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân tanımaktadır.

Davraz Dağı, Mükemmel yol ve ulaşım kolaylığı ile sadece Türkiye’den değil, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başlamıştır.