Şimdi Kars zamanı

Tarihi milattan öncesine dayanan sınır kentimiz Kars, Bu sene oldukça popüler bir gezi merkezi oldu. Özellikle gençlerin Doğu Ekspresi ile Kars’a yolculukları dillere destan oldu. Kars, özellikleri ile bu ilgiyi gerçekten hakediyor. Ermenistan sınırındaki kentimiz, Tarihi İpek Yolu’nun Anadolu ile buluştuğu noktada yer almaktadır. 30 Ekim 1920’de Kazım Karabekir Kars’ı Türk topraklarına katmıştır.



Son yılların popüler seyahat rotası ilimiz, cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Özellikle gençler Doğu Ekspresi yolculuğu ile Kars’a turlar düzenliyorlar.

Kars, kültür, tarih, lezzet ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine cevap verirken, yerli ve yabancı turistlerin Kars’a ziyaretleri her geçen gün artıyor. Tarihi, mimarisi ve mutfağı Kars’ı ilgi çekici kılıyor.

KARS'TA NELER YAPILIR?

Kars’ta gezilecek yerler listesinde ilk ziyaret Kars Kalesi’ne yapılırsa ziyaret edilecek yerlere kuş bakışı göz atmak mümkün olabilir. Kale, 1153 yılında, Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin’in emri ile Veziri Firuz Akay tarafından yapılmıştır, şehir merkezi kuş bakışı buradan harika görülmektedir. Kars Kalesi’nin dış cephe surları kesme bazalt taştan yapılmıştır. Kalenin, Sukapısı (Çeribaşı kapısı), Kağızman Kapısı ve Behram Kapısı (Bayrampaşa kapısı) olarak üç kapısı bulunmaktadır. SİT alanı olarak ilan edilen Kars Kalesi’nin içinde Kars Kalesi içerisinde 12. yy›dan kalma Celal Baba Türbesi, Askeri Koğuşlar, Tarlalar, Cephanelik ve bir adet Mescit yer almaktadır.

Bunun dışında Çıldır Gölü ziyaret edilerek buz altından balık avlama yapılabilir. Bunu yaparken kendinizi Baltık ülkelerinde zannedebilirsiniz çünkü testere ile buzdan delik açılarak balık avlama yapılmaktadır. Ani harabelerini ziyaret edebilir etkileyici atmosferi yaşayabilirsiniz. Ruslardan kalma Baltık mimarisi binalar mutlaka görülecekler listesine eklenmeli. Rusların idaresinde yarım asra yakın kalan Kars’ta oldukça fazla Ruslar tarafından yapılmış bina bulunmaktadır.

Kars’a bu mevsimde gitmek isteyenlere bir tavsiyemiz var; Eğer kayak seviyorsanız Sarıkamış Kayak Merkezi’ne mutlaka gitmelisiniz. kayak pistleri ve kar kalitesi açısından oldukça iyi olan merkez, her yıl artan ziyaretçileriyle önemli bir kayak merkezi haline dönüşüyor.

KARS'TA NE YENİR?

Kars’ta yemek denilince ilk akla gelen, Kaz etli yemekler oluyor. Tandırda pişmiş kaz eti bu konuda liderliği kaptırmıyor. Bunun dışında, Kaz eti ile beraber servis edilen bulgur pilavı, Kars’a özgü çorbalar, üzümlü pilav, Kars böreği, Revan köfte, acılı turşu, piti, Haşıl, Fesil, Kete, bir çeşit mantı olan Hangel ve Umaç Helvası tadılması gereken yöresel tatlar olarak sıralanabilir.

NEREDE KALINIR?

Kars’ta 3,4,5 yıldızlı ve butik otellerde geceleme yapılabilir, bunun dışında şehirde bol miktarda kamu misafirhaneleri bulunmaktadır ve buralarda ücreti karşılığında kalma imkanı bulunmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’den uçak seferleri ile kısa sürede ve Doğu Ekspresi ile demiryolu ile ulaşılabilen Kars için Bir uyarıyı da eklemek gerekirse, Kars gezilecek yerler ve aktiviteler için sadece bir hafta sonu yeterli olmayabilir. Kars’a hafta sonundan fazla zaman ayırmak gerekiyor.