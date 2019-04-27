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  3. Roman kültürünün ilk festivali: Romanival

Roman kültürünün ilk festivali: Romanival

Roman kültürünün ilk festivali: Romanival

UYGAR TAYLAN

uygartaylan@aksam.com.tr

Romanival, ‘Bir Roman Karnavalı’ sloganıyla 4 Mayıs’ta Hıdırellezi ve Roman kültürünü yaşatmak için İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin sanat danışmanı Hamdi Akatay’la, ‘Romanival’i konuştuk.

Hıdırellez size ne anlatıyor?

Hıdırellez benim için her ne kadar baharın geldiğini bildirse de şahsen yaşam hücrelerimin bir sonraki Hıdırellez’e kadar yenilenmesi demek. Sevgi, coşku, aşk, tabiat, insan sevgisi demek, Yaradan’dan ötürü tüm malukak sevgisi demek. 

En sevdiğiniz Hıdırellez geleneği hangisi? 

Ateşten atlamak, sandalla açılıp dilek yazıp denize atmak, dilek ağacına dilek bağlamak, müzik ve dansın içinde olumsuzluklardan uzaklaşmak.

Romanival’den bahseder misiniz? 

Romanival benim için projelerimin içinde bağlı bulunduğum etnik kimliğimi ve bu kimliğin mensubu olan kişilerin dünya normlarında sosyal ve müzikal anlamda yansımasıdır.

Romanival sizin için ne ifade ediyor? 

Roman kültürünün karnaval tadında dünyada ve Türkiye’de ilk defa sunulmasını ifade eder.

Karnavala gelenleri neler bekliyor?

Karnavalda bizleri FabricHouse ve Urban Tune’nin büyük emeklerle hazırladığı sıradışı bir eğlence yumağı bekliyor. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen grupları Hamdi Akatay&Tepecik Filarmoni/Taksim Trio/Dolapdere Big Gang /başta olmak üzere Romanlar’ın Elvis’i Kobra Murat gibi çok değerli sanatçılar sahne alacaklardır. Roman mutfağının leziz tatları stantları süsleyip, katılımcılara sunulacak.

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