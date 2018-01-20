İstanbul'dan 1 saat sonra başka bir dünya

Ağva ise bu iki derenin tam ortasına kurulmuş bir köy. Sanki bu derelerin denize kavuştuğu yerdeki deltada kurulmuş gibi bir görünüm vermektedir. Ağva’nın bütün özelliği de bu iki dere ve çevresidir. Derelerin çevreleri yeşilin bütün tonlarını barındırmaktadır. Aslında yeşil ile denizin kucaklaştığı bir küçük Karadeniz köyüdür Ağva. Nüfusu yaklaşık 3000’dir. Yazlık nüfus bunun 5-6 katına çıkmaktadır. Burada yaşayan vatandaşlar genellikle balıkçılıkla uğraşmaktadır. Turizm ile uğraşı da son yıllarda artış göstermiştir. Özellikle yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Batılı yabancı turistler de Ağva’yı tatil için tercih etmeye başlamışlardır.



AĞVA KIŞIN DA GÜZEL

Ağva’ya tabii bahar aylarında gitmek daha iyi ama kış ayında da Ağva’nın güzelliği cazip gelebilir. Hele ılıman geçen yaşadığımız kışta Ağva, hafta sonu nefes alınabilecek dinlenme mekanı olabilir. Güzel bir kahvaltı, uzun yürüyüşler, derelerde gezinti, taze balık, temiz hava sizi Ağva’ya bu mevsimde çekebilecek özelliklerin başında geliyor. Eğer kendi aracınızla gittiyseniz buradan Karadeniz kıyısındaki kasabalara kısa yolculuklar yapmanız alternatifler arasında bulunabilir. Ayrıca, Kilimli Koyu, Gelin Kayası ve Saklı Göl gezilecek yerler listenize girebilir. Ağva’da yaz veya kış ne zaman giderseniz gidin gece bir yerlerde eğleniriz fikriniz varsa bunu kafanızdan hemen silin. Çünkü Ağva’da hele kış aylarında geceleri tam bir sessizlik hakim. Ağva’da gecelemek için, Göksu Deresi kıyısında birçok otel bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul- Ağva yolu üzerinde deniz kenarında otel ve pansiyonlar da gecelemek için tercih edilebilir. Ağva’nın iklimi Karadeniz iklimi olduğu için kışları oldukça sert olabilir. Bundan dolayı özellikle geceler için özel kıyafet almak gerekir. Her an yağmur veya rüzgâr havayı alt üst edebilir. Bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Dere kenarında köy kahvaltısı, öğle veya akşam yemeklerinde taze balık yemek, ardından kahve içmek keyfinize keyif katabilir. Bu mevsimde oldukça fazla olan balık çeşitlerini Ağva’da Göksu veya Yeşilçay kenarında yeme şansını yakalayabilirsiniz. Fakat Balık yemek istemiyorsanız alternatif yemekler de bulabilirsiniz. Bu arada bu mevsimde az sayıda Ağva merkezde hediyelik eşya veya mevsim yiyecekleri alabileceğiniz satış yerleri bulabilirsiniz. Ayrıca Şile bezinden imal edilmiş giysiler de alınabilir. Kısaca kentlerin karmaşasından biraz uzaklaşıp, temiz hava molası vermek isterseniz Ağva’yı tercih edebilirsiniz.