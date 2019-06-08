İkizler için aşk kapıda!

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Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Hedeflerinize konsantre olacak şekilde ilişkilerinizi temize çekme isteğinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yaşayacağınız bazı tartışmalar yol ayrımlarına itebilir sizi. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Bazılarınız iş arkadaşlarıyla ayrılabilir ya da işinizden çıkabilirsiniz. Bu noktada arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili belirsiz giden durumlar artık netleşerek şifa enerjisine dönüşebilirler.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

Yalnızsanız ani bir aşk canlanabilir devam eden ilişkinizde bir son yaşayabilirsiniz. Meslek ve kariyer yaşamınızda bir süredir devam eden belirsizlik ve karışıklar da güvenmeyi seçtiğinizde düzelecektir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Aile yaşamınızda ya da evdeki büyüklerle ilgili konularla kariyer yaşamınız arasında bir tercih yapabilirsiniz. Bazılarınız için iş kurmak sebebiyle ev satışı gündeme gelebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yaşam felsefenizde büyük dönüşümlerin olacağı bu hafta, akrabalarınızla ilgili düşüncelerinizde değişebilir. Onlara, içinizde biriktirdiğiniz düşünceleri ve kendi kararlarınızı söyleyebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Ekonomik ya da ruhsal yaşamınızda kriz yaratan konularda alacağınız kararlar sizi daha çok para kazanmaya itmek üzerine bu dönem. Başvurduğunuz bir kredi onaylanabilir beklediğiniz prim ya da ikramiye gelebilir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Tüm ilişkilerinizdeki kendinizi değerlendirerek bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Bu hafta öfke patlamaları yaşamanız gayet normal. Enerjinizi sağlığınıza ve işlerinize veriyorsunuz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Bazı dengeler bozuluyor olabilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz finaller yaşayabilirsiniz ancak bu bitişler sizi daha iyi bir noktaya taşımak için. Bazılarınız gizli ilişkilere başlayabilir.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

İçinize yapacağınız keşifler de bir o kadar kıymetli olacaktır. Bazılarınız arkadaşlarının ilişkilerindeki ayrılıklarda etkin rol oynayabilir. Arkadaşlarınıza söylemediğiniz şeyleri ise bu dönem ortaya dökebilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Meslek ve kariyer yaşamınızda bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı söz konusu olabilir. Bazılarınız içinse belki boşanmayla sonuçlanacak durumlar gündeme gelebilir. Her durumda sizin için daha iyisi hazırlanıyor.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Eğer yurtdışında yaşıyorsanız tekrar yuvaya dönüş kararı alabilirsiniz. Ya da tam tersi başka bir ülkeye yerleşmek isteyebilirsiniz. Satış pazarlama tekniklerini tek kaleme indirmeyi planlayabilirsiniz. Mahkemeniz varsa dava sonuçlanacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Hayal kurmak iyi ama biraz ayaklarınız yere basarak kurun. Ailevi konularda ortaklı işlerde resmi kurumlarla ilgili durumlarda sonuçlar açıklanabilir. Bu alanda beklediğiniz haberler gelebilir. Miras konuları da gündeminizde olabilir.