'Henüz pilavda pirinç tanesiyiz'

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Sokakta yaşayan kimsesizlere iş ve aş imkanı sağlayan Hayata Sarıl Lokantası bugünlerde usta aşçıların akınına uğruyor. Lokantanın iyilik elçileriyle farkındalık için buluştuk.

Toplum tarafından yok sayılan evsiz ve sokakta yaşayan kimsesizlere iş ve aş imkanı sağlayan Hayata Sarıl Lokantası bugün birçok ünlü şefi mutfağında ağırlıyor. Ayşe Tükrükçü’nün iyilik hareketiyle 2017’de kapılarını açan Hayata Sarıl Lokantası sadece 2 senede 39 bin 238 tabak ücretsiz yemek dağıtarak evsizlerin karnını doyurmuş. Üstelik yemek dağıtmakla kalmayan oluşum bugün birçok evsize iş imkanı da sağlıyor. Radisson Hotel Group Türkiye’nin desteğiyle artık her ay belirlenen iki otelin Executive Chef’i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda özel bir menüyü pişirecek ve servis edecek. Gün boyu gelen misafirlerin satın alacağı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacak. Gönüllü desteğiyle başlatılan bu kampanyayı projenin kurucusu Ayşe Tükrükçü ve Radisson Hotel Group Sorumlu işletmecilik Türkiye koordinatörü İlhan Akpınar’a sorduk. Lokantanın yeni aşçısı Cemil Buyruk’tan sokaklardan kurtuluş hikayesini dinledik.

YEMEK YAPMAYI ÖĞRETİYORUZ

Lokantanın kuruluş amacını bilmeyenler için anlatır mısınız?

Hayata Sarıl Lokantası ve derneğin amacı, sokakta kalan evsiz insanlara iş, aş, yaşam dediğimiz imkanı sağlamak. Toplumda yok sayılan, ötekileştirilen insanlara iş imkanı sağlamak. Evsizleri hantal yaşamaya mahkum olsun istemiyoruz. 2 seneye yakın bir süre sokakta evsizlere çorba dağıttık. Her gün işe gidiyordum geliyordum çorba yapıyordum. Evsiz yine evsizdi, işsizdi, aşsızdı, yaşamsızdı... Bunun üzerine biz de insanları hantal yaşatmaktansa artık çorba yapmak yerine, yemek yapmayı öğretelim dedik. Önce derneği kurduk. Sonra 2 Kasım 2017’de lokantamızı açtık. Şimdiye kadar 39 bin 238 tabak akşamları evsize ücretsiz yemek verdik. Ama burada sadece evsizlere yemek vermiyoruz. Gündüzleri restoranımız herkese açık. Burada çalışan bir tane evsiz arkadaşımız var ona iş imkanı sağladık.

Bugün başlattığınız etkinliği anlatır mısınız?

Radisson Blu ayda bir sefer olmak üzere 8 ay boyunca otellerinde çalışan şeflerini bizimle buluşturacak. Bir günün masrafını üstlenip yemekler yapacaklar. Günün sonunda da gündüz sattığımız yemeklerin aynısını evsizler ücretsiz yeme şansı bulacak.

BİZİ YOK SAYAMAZSINIZ

Peki projenizin bu noktaya gelmiş olması size nasıl hissettiriyor?

Ben Hayata Sarıl Lokantası’nı henüz pirinç tanesi yerine koyuyorum. Çünkü evsizlere 1 lira vererek toplumda hala onları yok sayan, dilenciliğe mahkum eden çok insan olduğunu bildiğim için bu projenin pilavda bir pirinç tanesi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki projemde çamaşırhane ve duş alanı olacak. İş görüşmesine gönderdiğim arkadaşlarımıza ‘Nerede yaşıyorsun?’ diye sorulduğunda, adam evsiz sokakta kalıyor diye onu işe almıyorlar. Yine sıfırla başlıyor hayata... Kasımdan sonra çamaşırhane ve duş alanı açacağız. Burada nasıl ‘askıda yemek’ diyorsak orada da evsiz için ‘askıda sabun’ diyeceğiz.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Biz varız! Bizi yok sayamazsınız. Çünkü bizim de sizin gibi vücudumuzda bir tane kalbimiz, iki tane gözümüz ve iki tane elimiz var.

İŞE BAŞLAYINCA EV TUTTUM

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Cemil Buyruk. Balıkesirliyim, 26 yaşındayım. Burada aşçı yardımcılığı yapıyorum.

Hayata Sarıl Lokantası’ndan önce hayatınız nasıldı?

Geçen yıl Haziran ayında işimden ve kaldığım yerden ayrıldım. İdareten bir yer bulmuştum ama oradan da ayrılınca evsiz kaldım. Akşamları buraya yemek yemeğe geliyordum. Ayşe abla da burada yemek dağıtıyordu. Yemek yemeğe geldiğim zamanlarda beni gözlemliyormuş. Beni yanına çağırdı. Nerede kalıyorsun? Ne iş yaparsın? Daha önce ne iş yaptığımı sordu.

Ne iş yapıyordun önceden?

Daha önceden garsonluk yaptım. Sauna tarzı yerlerde otellerde çalıştım. Daha çok garsonluk yaptığımı söyledim. Cv’mi istedi. Bir hafta sonra da işe başladım. Eskiden Gezi Parkı’nda ve Atatürk Kütüphanesi’nde kalıyordum. İşe başladıktan iki ay sonra kendi evimi tuttum.

Burada çalıştıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu?

Hayatımda çok değişiklik oldu. Çalışmıyorken duşumu alamıyordum. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. Buraya gelip 1 öğün yemekle duruyordum. İşe girdikten sonra maaşlı bir eleman oldum. Sigortam yatıyor. Hastaneye gidebiliyorum. Temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum.

Peki burada yemek yapmayı da öğrendin. Hangi yemekleri güzel yaptığını söylerler?

İstiridye mantarını güzel yapıyorum .Poşe yumurtayı da güzel yaparım. Mücveri zaten biz ekiple birlikte yapıyoruz.

Eski durumunda olanlara söylemek istediğin bir şey var mı?

Sokakta kalacaklarına bir iş bulsunlar, çalışsınlar. Yatılı bir sürü iş var. Gidip oralara başvurabilirler. Sokakta kalmaktansa çalışıp kendi evini kurabilirler.

Faydamız dokunduysa ne mutlu bizlere

Hayata Sarıl Lokantası’na destek fikri nasıl doğdu?

Hayata Sarıl Lokantası’nın, verdiği mesaj ve kuruluş amacındaki fikrinden yola çıkarak global değerimiz ile kesiştiğini gördük. Öyleki, hedef alınan ve destek saglanılan bireyler evsizler. Hedeflenen ise kendilerine iş ve yaşam hakkı sağlamak. Bu manada, tüm grup otellerimizin de desteği ile ve de ‘Hayata Sarıl’ sloganı ile bu topluluğa küçük de olsa bir faydamız olduysa ve olacaksa, ne mutlu bizlere.

Lokantanın çalıştırdığı evsizlerden birini otelinizde çalıştırmayı düşünür müsünüz?

Evsizlerin, ötekileştirilmiş insanların ve toplumda yok sayılan bireylerin topluma kazandırılıp yeni bir hayata başlamaları için ihtiyaçlarına destek verme noktasında, bu imkanı yaratmaktan sadece kendi otelimiz olarak değil Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm grup otellerimiz olarak mutluluk ve gurur duyarız.