Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Cumartesi
    3. >
  3. Hem şehirde hem plajda ikili takımlar moda

Hem şehirde hem plajda ikili takımlar moda

Hem şehirde hem plajda ikili takımlar moda

Ümit TEMURÇİN

umittemurcin@gmail.com

Tatil sezonu başladı... Sizler için plaj modası hakkında bir yazı derlemek istedim. Günümüzde artık plajlarda mayo, bikini, parmak arası terlikler pek yeterli gelmiyor, önemli olan bu ürünlerin şık ve trend parçalarla tamamlanması.

Alışverişinizi son dakika tatil yörelerine bırakırsanız, fiyatlar biraz daha tuzlu gelebilir. Ya da gardırobunuzdaki ürünleri iyice karıştırıp sadece eksik listenizi çıkarırsanız, bütçenizi daha çarpıcı ve trend parçalardan yana kullanmış olursunuz.

BİKİNİ VE MAYO

Bu sezon yüksek bel bikini altlarıyla plajlarda Latin rüzgârları estirebilirsiniz. Mayolarda ise straplez modellere retro desen dokunuşlar çok yakıştı. Bu anlamda puantiye ilk sırada yer almakta. Gündüz plajda tek başına kullanabileceğiniz mayoları yaz akşamları denim şortlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bağcıklı bikini ve mayolarda oldukça zengin alternatiflerle karşımızda. Feminen görünmeyi seven hanımlar için ise leopar deseni yaz mevsimi için çok çekici modellerle güncellenmiş durumda. 

AKSESUARLAR

Kabuklu deniz aksesuarları geçen yılda oldukça ön plandaydı fakat o kadar çok sevildi ki, bu yıl tasarımcılar kolye ve bilekliklerden sonra ayakkabıdan, çantaya daha görünür ürünler ile sizi cezbedecek. Sahile doğru giderken daha renkli ve iyi bir görünüm yaratma son dönemin en popüler trendlerinden birisi, plaj veya havuz kenarı stillerinde kadınlar için beline kemer takmak artık olmazsa olmaz. 

İKİLİ TAKIMLAR 

Hem şehirde hem de plaj ve havuz başında hareket ederken iki parçalı takımlar çok ama çok kullanışlı. Şort/bluz – etek/bluz – pantolon/bluz gibi kendi stilinize uyan modelleri içinde kullandığınız bikini/mayo ürünlerin desenine göre çapraz kullanmanızı tavsiye ederim. 

PAREO VE KAFTANLAR 

Kadınların vazgeçilmezi pareo ve son dönem parlayan kaftan modeller en konforlu ürünlerdir. Shikka gibi plaj ürünlerinde bol alternatif sunan markaların koleksiyonunda bu sezon gözüme en çok kaftanlar takıldı. Renkli ve illüzyon etkisi yaratan desenler plajda tüm gözlerin üzerinde olması sağlayacaktır. Kaftanları şık bir ayakkabı ve takılarla tamamlayarak kullanmakta mümkün.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
0 beden tarihe mi karışıyor
<p>Kırklareli´ndeki Türkiye´nin ve Avrupa´nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük lon

Avrupa´nın En Büyük Longoz Ormanları Kırklareli´nde!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı