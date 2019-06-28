Hem şehirde hem plajda ikili takımlar moda

umittemurcin@gmail.com

Tatil sezonu başladı... Sizler için plaj modası hakkında bir yazı derlemek istedim. Günümüzde artık plajlarda mayo, bikini, parmak arası terlikler pek yeterli gelmiyor, önemli olan bu ürünlerin şık ve trend parçalarla tamamlanması.

Alışverişinizi son dakika tatil yörelerine bırakırsanız, fiyatlar biraz daha tuzlu gelebilir. Ya da gardırobunuzdaki ürünleri iyice karıştırıp sadece eksik listenizi çıkarırsanız, bütçenizi daha çarpıcı ve trend parçalardan yana kullanmış olursunuz.

BİKİNİ VE MAYO

Bu sezon yüksek bel bikini altlarıyla plajlarda Latin rüzgârları estirebilirsiniz. Mayolarda ise straplez modellere retro desen dokunuşlar çok yakıştı. Bu anlamda puantiye ilk sırada yer almakta. Gündüz plajda tek başına kullanabileceğiniz mayoları yaz akşamları denim şortlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bağcıklı bikini ve mayolarda oldukça zengin alternatiflerle karşımızda. Feminen görünmeyi seven hanımlar için ise leopar deseni yaz mevsimi için çok çekici modellerle güncellenmiş durumda.

AKSESUARLAR

Kabuklu deniz aksesuarları geçen yılda oldukça ön plandaydı fakat o kadar çok sevildi ki, bu yıl tasarımcılar kolye ve bilekliklerden sonra ayakkabıdan, çantaya daha görünür ürünler ile sizi cezbedecek. Sahile doğru giderken daha renkli ve iyi bir görünüm yaratma son dönemin en popüler trendlerinden birisi, plaj veya havuz kenarı stillerinde kadınlar için beline kemer takmak artık olmazsa olmaz.

İKİLİ TAKIMLAR

Hem şehirde hem de plaj ve havuz başında hareket ederken iki parçalı takımlar çok ama çok kullanışlı. Şort/bluz – etek/bluz – pantolon/bluz gibi kendi stilinize uyan modelleri içinde kullandığınız bikini/mayo ürünlerin desenine göre çapraz kullanmanızı tavsiye ederim.

PAREO VE KAFTANLAR

Kadınların vazgeçilmezi pareo ve son dönem parlayan kaftan modeller en konforlu ürünlerdir. Shikka gibi plaj ürünlerinde bol alternatif sunan markaların koleksiyonunda bu sezon gözüme en çok kaftanlar takıldı. Renkli ve illüzyon etkisi yaratan desenler plajda tüm gözlerin üzerinde olması sağlayacaktır. Kaftanları şık bir ayakkabı ve takılarla tamamlayarak kullanmakta mümkün.