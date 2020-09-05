Engelsiz Filmler Festivali bu yıl çevrimiçi

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Festival, NORMALİ ARARKEN teması çerçevesinde pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürecek. COVID-19 salgını ile birlikte gündelik hayatlarımızda ortaya çıkan değişimler, bu döneme alışmaya çalışırken anlamı aşınan alışkanlıklarımız ve ‘normal’ kabul ettiğimiz ‘eski’nin gün yüzüne vuran sorunları Festival’i bu konu etrafında bir program hazırlamaya itti. ‘Eski’ dünyada ‘normal’ neydi?”, “Bedenle, benlikle, yaşanılan şehirlerle, içinde bulunulan mekânlarla, bir arada yaşanılan hayvanlarla kurulan ilişkilerde ‘normal’ neyi ifade ediyordu?”, “pandemi sonrası yenidünyada bu ilişkiler nereye evrilecek?”, “başka bir duyarlılıkla farklı bir yaşam örmeye başlayabilecek miyiz yoksa ‘eski normaller’e geri mi döneceğiz?”… Festival, herkesi bu soruların yanıtlarını Eski Normal seçkisinde yer alan altı başlıkta birlikte aramaya davet ediyor.

Türkiye sinemasının son dönemde öne çıkan en iyi örneklerine yer verilen Engelsiz Yarışma, Dünya sinemasından ödüllü filmlerin yer aldığı Dünyadan, animasyon filmlerden oluşan ve yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı amaçlayan Çocuklar İçin, Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerinden derlenen Uzun Lafın Kısası Festival’in diğer program başlıkları.

Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasından öne çıkan 50’ye yakın filmi, her yıl olduğu gibi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak izleyiciye sunacak. Çevrim içi bir platformda gerçekleşecek ve tüm Türkiye’den takip edilebilecek Festival’de film gösterimlerinin yanı sıra, film ekipleri ve aktivistler ile söyleşiler de göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebilecek. Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festivalin Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.