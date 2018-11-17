En iyi müzisyen biyografileri!

Amadeus



Müzisyen biyografilerinden bahsedildiğinde, F. Murray Abraham’ın Wolfgang Amadeus Mozart yorumuyla nefes kestiği ve bu sayede Oscar kazandığı Amadeus şüphesiz akla ilk gelen filmlerden olacaktır. Milos Forman yönetimindeki film, 8 Oscar’ı birden elde etmeye hak kazandı.

Bird

Jazz efsanesi Charlie Parker’ın biyografisini anlatan Bird, Forest Whitaker’ın oyunculuğuyla göz doldurduğu ve Golden Globe’u kucakladığı film oldu. Filmin yönetmeni ise Clint Eastwood…

The Doors

Tıpkı yakın zamanda izlediğimiz Freddie Mercury biyografisinda olduğu gibi, epey genç bir yaşta, 27 yaşında ölen The Doors grubunun solisti Jim Morrison’ın hayatını ele alan film için grubun üyeleri, Morrison’a hayat veren Val Kilmer’ın sesinin gerçek Jim’den ayırt edilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyerek Kilmer’ın performansını takdir ettiler.

Ray

Jamie Foxx’un, performansıyla Oscar ödülüne layık görüldüğü Ray, yine bir Jazz efsanesini, Ray Charles’ı anlatıyor ve biyografi türünün en önemli filmlerinden birine dönüşüyor.

Walk The Line

Joaquin Phoenix’in, country müziğinin ilahlarında kabul edilen Johnny Cash’e hayat verdiği Walk The Line, Phoenix’in tüm şarkıları kendisinin seslendirmesiyle ayrı bir yerde konumlanıyor.