Çocukluğumuzun yazlık sineması geri döndü

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UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliğiyle 5.si düzenlenen Açık Hava Film Festivali başladı. Sinemaseverlere dopdolu program sunan festivali UNIQ İstanbul Genel Müdürü Sonay Yücel ve Başka Sinema Direktörü Azize Tan’dan dinledik.

Bu yıl 5.si düzenlenen Açık Hava Film Festivali, doğayla iç içe ortamıyla sinemaseverleri çocukluğumuzun yazlık sinemalarına götürüyor. UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenen açık hava gösterimlerinin bu yıl ki seçkisinde Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilmiş ödüllü filmler bulunuyor. Her geçen yıl daha çok ilgi gören festival, 50’si uzun metraj, 10’u kısa metraj olmakta üzere, yerli yabancı 60 yapım ile dopdolu bir program sunuyor. Bir araya geldiğimiz UNIQ İstanbul Genel Müdürü Sonay Yücel ve Başka Sinema Direktörü Azize Tan ile festivali konuştuk.

Festivalin yaratılış fikri nasıl oluştu?

Sonay Yücel: Güzel bir açık hava alanımız var. Burayı da etkinlikler için kullanmak istedik. İstanbul’daki kısıtlı açık hava mekanları ağırlıklı olarak konser etkinliklerine ev sahipliği yaptığı için biz farklı alternatifler sunmaya odaklandık. Bu noktada çocukluğumuz yazlık sinemalarını tekrardan hayata geçirme fikri ortaya çıktı.

Haftanın 4 gecesi gösterim var

UNIQ İstanbul Film Festivali’nin diğer açık hava gösterimlerinden farkı ne olacak?

Farkımız tabii ki bizim bir festival sunuyor olmamız. Gayet güçlü bir programımız var, festivalin bir kataloğu var.

3 ay boyunca hangi gün, hangi film gösterilecek belli. Üstelik biz haftada sadece tek günlük bir program sunmuyoruz. Haftanın 4 gecesi gösterim var. Hatta bazı haftalar gösterim sayısı 5 geceye bile çıkacak.

Yaz günlerinde Uniq İstanbul’da sanatseverler ne gibi sürprizlerle karşılaşacak?

Sinemadan boş kalan günlerde konserler ve festivaller var. 15 Haziran’da LP performansıyla konser serisi başlıyor. Daha sonra İstanbul Caz Festivali’nde önemli bir mekan sponsorluğumuz var. 5 geceye ev sahipliği yapıyoruz. 6 Temmuz gecesi Nihat Sırdar’la 90’lar gecemiz var. Eylül-Ekim döneminde de başta Ekim Festivali olmak üzere birçok festivalimiz olacak.

Bu yılın festival film seçkisini hazırlarken ne gibi kriterlere dikkat ettiniz?

Azize Tan: Açıkhava festivalini tasarlarken sinema sezonunun bir özetini sunmaya çalışıyoruz izleyicilere. Yılın en dikkat çeken, çok konuşulan ödüllü filmlerini, bağımsız sinemanın önemli yönetmenlerinin son yapıtlarını bir araya getirirken farklı türden filmlere de yer vermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Örneğin Oscar’a aday olan ve yılın en çok konuşulan animasyonlarından Mirai ve bu yılın en çok ses getiren iki korku filmi Us ve Midsomnmar programda yer verdiğimiz filmler arasında. Klasik filmlere de her yıl programda yer veriyoruz. Tarkovsky’den Ayna bu yıl yenilenmiş kopyasından göstereceğimiz filmimiz.

Festivalde hangi usta yönetmen ve yarışmalardan ödül almış filmleri izleyeceğiz? Programdan bahsedebilir misiniz?

Farklı türleri harmanladığımız festival programında Berlin, Cannes, Venedik gibi önemli festivallerde ödüller kazanmış filmlere yer veriyoruz. Geçen yıl Cannes’da ödül kazanan iki filmi sayabilirim hemen: Altın Palmiye alan Arakçılar (Yön: Hirokazu Koreeda) ve En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Kız (Yön: Lukas Dhont). Rami Malek’e En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran Bohemian Rhapsody ve Olivia Colman’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını getiren Sarayın Gözdesi de programda yer alıyor. Ünlü oyuncuların yönettiği üç tane de filmimiz var: Ralph Fiennes’in yönettiği ve ünlü balet Rudolph Nureyev’in hayatını anlatan Beyaz Karga; Guillaume Canet’nin yönettiği ve karısı Marion Cotillard’ın başrolünde yer aldığı Küçük Beyaz Yalanlar 2 ve Louis Garrel’in hem yönetip hem başrolünü oynadığı Sadık Bir Adam. Festivali 15 Eylül’de Elton John’un hayatını konu alan ve bu yıl Cannes Film Festivali’nde çok ses getiren Rocketman filmiyle kapatıyoruz.

Yoğun ilgi gören filmlere ek seans

Yerli sinemadan da örnekler olacak mı?

Bu yılın en çok konuşulan yerli filmleri Damla Sönmez’in başrolünde olduğu Sibel ve Berlin Film Festivali’nde yarışan Kız Kardeşler de gösterilecek filmler arasında.

Festivale seyircinin ilgisi nasıl?

Başka Sinema’nın bu yıl altıncı kuruluş yılı ve bu sürede tüm Türkiye’de kaliteli yerli ve yabancı bağımsız filmleri dağıtan bir platform olarak seyirci tarafından çok sahiplenilen bir marka haline geldik. Yoğun seyirci ilgisi nedeniyle bazı filmlere ek seanslar koyuyoruz.

Sizden ilk 5 özel seçki filminizi istesek?

Program zaten seçme filmlerden oluşuyor. Aralarından sadece beş tanesini söylemek güç olsa da geçen yıl Cannes’da Belli Bir Bakış Bölümü’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanan, yönetmenliğini Ali Abbasi’nin yaptığı Sınır; Spike Lee’ye yıllar sonra ilk Oscar’ını kazandıran Blackkklansman; Robert Redford’un son filmim olacak dediği ve kendisi gibi zarif İhtiyar Adam ve Silah; Gael Garcia Bernal’in şahane performansıyla öne çıkan Müze ve Pawel Pawlikowski’den siyah beyaz bir aşk hikayesi olan Soğuk Savaş ilk aklıma gelenler.