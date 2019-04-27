Bu hafta ne yapsak?

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Gaye Su Akyol KadıköySahne’de

Alternatif müziğin nağmeli sesi Gaye Su Akyol, bugün saat 22.00’de ilk kez KadıköySahne’de. Gaye Su Akyol ve grubu dansları ve şarkı sözleriyle dinleyicileri duygu yolculuğuna davet ediyor.

Şehrin en lezzetli festivali

Şehrin en lezzetli etkinliği “101 İstanbul Lezzet Festivali” için geri sayım başladı. Ortaköy’deki tarihi Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen ve binlerce insanı ağırlayan geleneksel festival, yarın lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

Kadebostany Kadıköy’de

Pop imparatorluğunun yeni sahipleri Kadebostany, yarın saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Kenan Doğulu ilk kez Dasdas sahnede

Türkçe pop’un en önemli figürlerinden Kenan Doğulu, bugün saat 21.00’de DasDas’ta sahnesindeki ilk konserini verecek.

Enrico Macias caz festivalinde

Albümleri dünya çapında satış rekorları kıran Fransız sanatçı Enrico Macias, PSM Caz Festivali kapsamında bugün saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

MEKAN

Kafkas mutfağına Fransız dokunuş

Ürün ve pişirme olarak dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Kafkas mutfağını Fransız tekniği ve Türkiye- Kafkasya tedariğiyle füzyon hale getiren Türkmenistan’ın tanınmış şefi Vagif Feyzullaev ilk yurtdışı denemesini İstanbul’da yapıyor. Shamor İstanbulluları 70 kişi kapasiteli özel mutfağına davet ediyor.

SERGİ

Dingin doğanın büyüleyici detayları

Reha Yalnızcık resimleri ve Raif Aydın’ın minyatürleri, ‘’Detay’’ adlı sergide, sanatçıların son dönem çalışmalarından oluşan 40 eser yer alıyor. Reha Yalnızcık ve Raif Aydın’ın kendi renk ve yorumlarıyla düşlerini anlattıkları sergi, 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Artev Sanat Galerisi’nde görülebilir.

TİYATRO

Kadıköy’de Killology

Paul, ayrıcalıklı yetiştirilmenin avantajlarını boşa harcadığını iddia eden babasına hırslanarak, kendisine milyonlar kazandıran Killology adlı tehlikeli bir bilgisayar oyununu yaratmıştır. Killology, 30 Nisan Salı 20.30’da Craft Tiyatro Kadıköy’de.