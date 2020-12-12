Bizim eski şehrimiz 'Eskişehir'

Yılı bitirmeye yaklaştığımız bu günlerde güzel bir müze kenti ziyaret etmek isterseniz Eskişehir’e uğrayabilirsiniz. Üniversiteleri, planlı şehirciliğiyle dikkat çeken Eskişehir, fabrikalarıyla, sanayi bölgeleri de üreten bir şehir konumunda. Eskişehir’in tarihi de Hititlere ve Friglere kadar dayanıyor. Şehrin ismi de kendi adında hikayesini anlatıyor. Şehrin antik adı Doylaion’dur. Eskişehir’de sanayi de çok gelişmiştir. Farklı sektörlerde 200’den fazla fabrika bulunuyor.

LÜLETAŞIYLA ÇOK ÜNLÜ

Eskişehir, yeraltı zenginlikleriyle de adından söz ettiriyor. Boraks, magnezit, sepiolid madenleri ve mermer ocakları gibi oldukça zengin kaynaklara sahip. Eskişehir’de ayrıca önemli bir maden olan ‘bor’ da bulunuyor. Birçok sektörde önemi artmakta olan bor, Eskişehir’e gelecekte daha da önem kazandıracak. Eskişehir’in ünlü lületaşı ise birçok bölgede çıkarılıyor. Eskişehir’de görülecek gezilecek çok yer var. Bunları gezmek için bir hafta sonunu ayırmak gerekebilir. Kısaca gezilecek yerlere göz atacak olursak, ilk önce Odunpazarı bölgesini dolaşmak gerekir.

İLK DURAK ODUNPAZARI

En eski yerleşim bölgesi olan Odunpazarı, yapılan yatırımlarla turizme kazandırıldı. Bölgede Tarihi Odunpazarı Evleri’ni, Eskişehir Balmumu Müzesi’ni, Kurşunlu Camii’ni, Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nı, Şelale Park’ı, Alaaddin Camii’ni, Lületaşı Müzesi’ni de görebilirsiniz. Özellikle balmumu ve lületaşı müzesi size ilginç gelebilir. Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi’nde dünyadan birçok önemli isme ait balmumundan yapılma yaklaşık 200 heykel sergileniyor. Eskişehir’de her yıl Uluslararası Lületaşı Festivali yapılıyor. Bu yarışmalardaki lületaşı eserleri Lületaşı Müzesi’nde sergileniyor. Müzede lületaşından yapılmış pipolar, takılar, heykelcikler bulunuyor.

PORSUK’TA GONDOL TURU

Eskişehir’in içinden Sakarya Irmağı’nın bir kolu olan Porsuk Çayı geçiyor. Bu çayın çevresinde güzel vakit geçirebilir, gondol ve tekne gezileri de yapabilirsiniz. Eskişehir’in en güzel parklarından biri olan Sazova Parkı içindeki hayvanat bahçesini de özellikle çocuklu gezginler için tavsiye ederiz. Aynı park içerisinde bulunan Esminyatürk Türk Dünyası Şaheserleri, İstanbul’daki Miniatürk gibi minyatür yapılardan oluşuyor. Türk Dünyası Vakfı’nın açtığı bu parkta, birçok eserin minyatürleri sergileniyor. Diğer taraftan Eskişehir’e gidip ‘Devrim Otomobili’ni ziyaret etmemek de olmaz. Devrim Otomobili bilindiği gibi Türkiye’nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyor.

ÇİBÖREK YEMEDEN DÖNMEYİN



Ancak Türk sanayii ve teknoloji tarihinde çok büyük bir öneme sahip olan bu otomobilin hikayesi ise maalesef kötü sonlandırılmış. Günümüze kadar ulaşmayı başaran tek otomobil TÜLOMSAŞ fabrikasının bahçesinde sergileniyor. Eskişehir denilince ilk ikla gelen yiyecek çibörek olacaktır.

HIZLI TRENLE GİDEBİLİRSİNİZ



Şehrin birçok yerinde çibörekçi mevcut, buralardan çibörek keyfini tadabilirsiniz. Bunun dışında Eskişehir’de yenilecek yemekleri sayarsak, balaban köfte, leblebi kurabiyesi, met helvası, cevizli haşhaşlı ekmek. Bunları da denemenizde fayda var. Eskişehir, hafta sonu kaçmak için oldukça cazip ve değişik seçeneklerle Türkiye‘nin en popüler yerlerinden. Ankara ve İstanbul’dan hızlı tren seferleri de Eskişehir gezilerini popüler yapıyor. Trenle Ankara’dan 1.5 saatte, İstanbul’dan ise 2.5 saatte Eskişehir’in merkezine ulaşmanız mümkün. Eskişehir öğrenci kenti olduğu için oldukça ucuz bir şehir. Yemek ve geceleme konusunda da oldukça fazla alternatif bulunuyor. Bir hafta sonunuzu Eskişehir’e ayırırsanız, birçok güzel anıyla bu kentten ayrılacağınıza emin olabilirsiniz.