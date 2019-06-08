Bir yaz gecesi rüyası 'açıkhava sinemaları'

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere açık hava sineması yazın beklenen yaz konserleri kadar şehrin kültür hayatında yerini sağlamlaştırıyor. Vizyonun yıldızları ya da salon bulmakta zorlanan bağımsız yapımlar farkı olmaksızın, programlar sinemaseverlerin büyük ilgisini topluyor. Ve şimdi yine o mevsim geldi çattı. Yapı Kredi Bomontiada bu yaz da açık hava sinemasının önemli noktalarından biri olacak. Mekânda üçüncü defa TV+ sponsorluğunda açık hava gösterimleri var.

14 GÖSTERİM ÜCRETSİZ

12 Haziran-18 Eylül arası her çarşamba takip edilebilecek olan TV+ Açıkhavada Başka Sinema’nın açılışı ödüllü Japon yapımı “Shoplifters” ile yapılacak. Aralarında Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin Cannes’da Jüri Özel Ödülü ve Ekümenik Jüri Ödülü alan “Kefernahum”u ile Robert Redford’un son filmi “İhtiyar Adam ve Silah”ın da yer aldığı programda 14 gösterim de ücretsiz olacak. Zorlu Center’da yapılacak gösterimler, temmuz ve ağustos aylarında yayılıyor. Veliefendi Hipodromu’nda ise 12 Haziran’da efsanevi yarış atı Bold Pilot’ın hikâyesinin anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon, Ayla, Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Savaş Atı da izlenebilecek. Ankara’da açık hava keyfini Cer Modern, İzmir’de ise Tarihi Havagazı Fabrikası yaşatıyor.