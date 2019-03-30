Beyazperdenin denizde geçen zorlu mücadeleleri

Lifeboat



Alfred Hitchcock’un tek mekân filmleri arasında yer alan Lifeboat, Almanlar tarafından batırılan bir geminin yolcularının bir filikada geçen günlerine odaklanıyor ve farklı statüden insanların bir arada kalma çabalarını gözler önüne seriyor.

The Poseidon Adventure

Hurdaya götürülmeden önce son yolculuğuna çıkan yolcu gemisi Poseidon’un alabora olmasıyla kazazedelerin kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlatan filmde, Gene Hackman başrolde…

Titanic

Tüm zamanların en çok hasılat yapan ikinci filmi Titanic, aynı zamanda türünün en dramatik örneklerinden… Ve elbette yine James Cameron imzalı…

Perfect Storm

Balıkçı gemilerinin kaybolduğu 1991 yılındaki Perfect Storm’a dayanan gerçek hikâyesiyle film, türün şüphesiz en iyilerinden…

The Moby Dick

John Huston’ın yönettiği ve Gregory Peck’in başrolünde yer aldığı bu klasik eser, Herman Melville’in aynı adlı romanının en iyi beyazperde uyarlaması…

The Abyss

James Cameron’ın yönettiği ve Soğuk Savaş döneminde bir Amerikan nükleer denizaltısının başına gelenleri bilim kurgu türünde anlatan film, efektleriyle Oscar’a hak kazandı.

The Shallows

Türün popüler örnekleri arasında yer almasa da, dikkate değer bir yapım olan The Shallows, bir sörfçünün köpekbalığı saldırısı sonucu yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrolünde ise Blake Lively var.

Master and Commander

Peter Weir’in yönettiği ve İngiliz savaş gemisinin başına gelenleri anlatan filmde kaptan rolünü etkileyici performansıyla Russell Crowe üstleniyor…