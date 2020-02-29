Benim güzel İzmir'im

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Simit değil, gevrek.

Çekirdek değil, çiğdem. Kumru sadece kuş değil, yenir.

Mısır değil darıdır. Boyoz’u bilmeyen kalmamıştır…

Bu kez dış ilçeleri ile başlayacağız bu muazzam şehre. İlk durağımız gastronomi adayı Tire… Son zamanlarda lezzetleriyle epey adından söz ettiriyor. Özellikle açık hava pazarı kurulduğu gün yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

GÜNE TAK TAK KEBABI İLE BAŞLAMAK



Eğer Tire’ye gidecekseniz erken saatte ve aç karna gideceksiniz. Çünkü maalesef öğle saatine bile kalmayan harika bir kebabı var Tak Tak Kebabı… Mis gibi kuyularda pişen kuzu etleri, daha sonra daha az yanan kuyuya alınıp oradan servis edilir. Tak Tak Kebabı denmesinin nedeni ise satırla kesildiğinde çıkan sesten dolayı bir de yanında pirinçli tandır çorbası bu lezzetlere bayılıyorum. Yemeğimiz yedik hadi keşfe çıkalım… Önce dünyanın en büyük açık hava pazarını gezelim. Köylü teyzelerimizden pazarlık yapmadan ürünlerimizi alalım. Onların sıcacık ede ağzı ile bol bol sohbet etmeyi unutmayalım…

KEÇE SANATI TİRE’DE HAYAT BULUYOR



Tire’de keçe sanatı başka bir boyut kazanmış. Usta unutulmaya yüz tutan bir meslek değil Keçecilik diyor. Özellikle Avrupa yeni keşfetmeye başlayınca işlerde bir hayli iyileşmiş. Hem şık hem şifalı, kilimler, yorganlar, çantalar ve birbirinden güzel hediyelik eşyalar rengarenk ve ışıl ışıl…

Ara sokaklarda kaybolun, tarihi yerlerde fotoğraf çekin ara sokaklarda tarihe güzel bir yolculuk yapın. Yeşil Tire’nin keyfini yaşayın… Kaplan Köyü’ne çıkın sonra çok seveceksiniz orayı… Köy Gahvesi’nde mis gibi taptaze çayını yudumlayın. Kendinizle, doğa ile baş başa kalın. Sakinlik size de iyi gelecektir…

DOĞAL BİR PLATO BİRGİ KÖYÜ



Ödemiş’te harika bir köy var adı Birgi… Doğal bir plato, öyle övgüler dizmek için demiyorum. Gerçekten doğal bir plato… Şirin sokakları, tarihi konakları, köy meydanı, kahvesi ve çeşmeleri… Neden bilmiyorum ben çok sevdim bu şirin yeri. Eğer kendinizden, trafikten, büyükşehir kalabalığından ve keşmekeşliğinden uzaklaşmak istiyorsanız doğru adres Birgi Köyü…

BİR BAŞKADIR KADİFEKALE



Çocukluğum, gençliğin o surlarda geçti. Güzel yüzlü, kadife yürekli insanlar tanıdım orada… Tüm İzmir ayaklarının altındadır ve sen çayını o muazzam gerdanlığa doğru yudumlarsın… Bir kısmı heyelan bir kısmı ise sit alanı olduğu için yıkıldı. Sadece evler değil, hayatlar hayaller gençliğim ve çocukluğumda yok olup gitti. Ama hâlâ çok güzel Kadifekale… Surlarında gezmek, orada kilim yapan kadınları izlemek, Pargos Pazarı’ndan alışveriş yapmak paha biçilmez. Manzarasında kahve yudumlamak ise ayrı bir keyif…

AGORA’DA TARİHE TANIKLIK ETMEK



Agora’nın kelime anlamı Pazar yeri demek… İzmir Agorası ise Türkiye’nin tek devlet agorası olma özelliği var. Aynı zamanda bugünkü mahkemelerin atası sayılabilecek mahkemeler de bulunuyor. Hem alıcı hem de satıcı evlet güvencesinde… Olası bir anlaşmazlıkta mahkeme kurulur haklı haksız orada belirlenirdi. İki katlı olan Agora kış aylarında kapalı olan birinci katta kurulurdu. Kesinlikle herkesin görmesi gereken yerlerin başında geliyor…

Daha çok anlatacaklarım var. Başka bir yazıda…

Hoşça kalın