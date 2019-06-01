'Babam yaşasaydı onun bayram etkinliğine giderdik'

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‘Bayram’ denince zihnimizde canlanır Barış Manço… Dökülüverir dilimizden ‘Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri’ şarkısı… Bunun için hangi bayramı kutladığımızın, şarkıyı söyleyenin yaşının kaç olduğu ya da kim olduğunun bir önemi de yok aslında…

Efsane sanatçı Barış Manço’nun vefatının üzerinden tam 20 yıl geçti. Oğulları Doğukan Manço, babasını kaybettiğinde 18; Batıkan Manço ise 15 yaşındaydı. Şu anda müze olarak hizmet veren evlerinde babalarına olan özlemlerini, onun hayranlarıyla gideren Manço kardeşler ile Barış Manço’lu yılları, bayramları konuştuk…

Barış Manço’yu oğlundan dinlesek, hangi cümlelerle anlatırsınız?

Batıkan Manço: Her şeyden önce bir baba, sonrada Barış Manço olarak tanıdım. Yaşam tarzı disiplin üzerine kuruluydu. Neleri başarmış ise tesadüf değildir, emekleriyle başarmıştır.

Babanızın hangi özellikleri size miras kaldı?

B.M.: Benim, Doğukan’ın aksine sakin bir yapım vardır, tıpkı babamın ev veya tatil hâli gibi. Babamla ortak ilgi alanlarımız vardı, tabi bunlar onun bana aşılamasıyla oluştu.

Doğukan Manço: Babamdan bana miras kalan en güzel özelliklerden biri insanlara olan yaklaşımım, her insanla iletişim kurabilmek, ortayı bulmak ve birleştirici olabilmek gibi pozitif özelliklerini aldım. Yalan söyleyen ve olumsuz olan insanlara pek tahammülümüz yok.

BABAMLA KADERİMİZ BENZİYOR

Bayram sabahlarımızın neşesi ‘Bu Gün Bayram’ şarkısının mimarı Barış Manço. Size de bayramlarda bu şarkıyı söyler miydi?

D.M.: Babamız bize şarkı söylemezdi. Zaten iş gereği bayramlarda babamızı göremezdik bile. Çünkü o çoğunlukla bayram için özel olarak düzenlenen çocuk etkinliklerinde olurdu. Mesleğim gereği bugünlerde benzeri kaderi ben de paylaşıyorum.

Babanız olmadan geçirdiğiniz kim bilir kaçıncı bayram. Bugün Barış Manço hayatta olsaydı, onunla neler yapmak isterdiniz?

D.M.: Bugün babam hayatta olsaydı muhtemelen onun etkinliklerinde birlikte olurduk. Zaten o sağ olsaydı, benim de mesleki hayatım çok farklı olurdu.

EVİN MÜZE OLMASI VASİYETİYDİ

Eviniz müze oldu. Çocukluğunuz geçtiği evde böylesine kıymetli bir müzenin olması nasıl bir duygu? Neler hissettiriyor size?

D.M.: Evimizin müze olması çok arada kaldığım bir duygu. Biz babamızı paylaşmasını öğrendiğimiz için bunun böyle olmasını benimsedik. İnsanlar kendi hatıralarının olduğu evde yaşamak isterler.

B.M.: Evimizin müzeye dönüştürülmesi babamın vasiyetleri arasında vardı. Bunu yerine getirmek bizim görevimizdi. Bazen müzede rehberlik yapıyorum ve alışmış olsam da hâlâ tuhaf hissederim çünkü yaşadığım anılar gözümde canlanır o an.

BABAM ‘GOOGLE’ GİBİYDİ

Babanız ile ilgili en çok özlem duyduğunuz şey nedir?

B.M.: Beraber vakit geçirmek ve geçirdiğimiz bu zaman içinde ondan nasihatler dinlemek. Son 20 yılda geriye bıraktığı şarkılardan öğrenmeye çalışıyorum.

D.M.: Tabii ki zaman geçirmek, birlikte olabilmek ve soru sorabilmek. Bugün Google gibi arama motoru şansımız var ne yazarsak cevabını alabiliyoruz. Babamda en çok özlediğim şey ona soru sormak çünkü o Google gibiydi.

Barış Manço, evde de ekrandaki gibi hep şen miydi?

D.M.: Mutlaka bütün konuşmalarının içinde bir espri vardı. Ondan aldığım özelliklerden birisi de budur. Normal bir günü bile boş geçmezdi televizyon karşısında oturmuşluğu yoktur ancak gündemi takip etmesini gerektirecek konularda izlerdi o da bir saatten uzun sürmezdi.

B.M.: Babam ev yaşantısında sakin ve espriliydi ama vaktini boş geçirmezdi. Ya çalışırdı, ya hayran mektuplarını cevaplardı ya da antika koleksiyonunun tozunu alırdı.

Her baba evlatlarına nasihatte bulunur. Babanızın size verdiği nasihatler nelerdi?

B.M.: Bana “Oku oğlum, oku” derdi. Yazılı ve basılı her şeyden bir şeyler öğrenebileceğimizi anlatırdı ve kitap sevgisini bizlere aşılamıştır.

D.M.: Her yerde paylaştığım bir nasihati var derdi ki; “İster marangoz ol ister çöpçü ama yaptığın işi en doğru şekilde yap, öyle bir tahta kes ki bunu Doğukan kesti diyebilsinler” derdi.

Sizlere mesleki anlamda ‘büyüyünce şunu olun’ der miydi?

D.M.: Hiç öyle şeyler söylemezdi. ‘Benim size bırakabileceğim bir mirasım yok, sesimi bırakamayacağıma göre kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız’ derdi.

Babanızdan öğrendiğiniz ve kendinize felsefe edindiğiniz en büyük hayat dersi nedir?

D.M.: Yargılamadan önce dinlemek ve iki kere düşünmek.

Babanızın sizinle ilgili kurduğu ama gerçekleştiremediği bir hayali var mı?

D.M.: Ailecek bir tatile çıkacaktık hayalimizdi bu, Batıkan’la birlikte önde oturacaktık benim yaşım daha büyük olduğu için ehliyeti önce ben alacaktım ve arabayı da ben kullanacaktım annemle babam da arkada oturacaklardı bu da babamın klasik otomobiliyle olacaktı ama maalesef gerçekleşemedi.

BELGESELE ÖMRÜ YETMEDİ

Peki kendi yapmak istediği ama yapamadığı bir şey var mıydı? Hayali ya da projesi?

B.M.: Ömrü yetseydi tamamlayacağı birkaç albüm ve üzerinde çalıştığı, Türk’ün 4000 yıllık tarihini anlatan bir belgesel vardı. Biz bunu yerine getirmek istedik ama bu işi en iyi Barış Manço yapardı.

D.M.: Tabii çok büyük bir proje üzerinde çalışıyordu. “Göçün İzleri” Türk tarihinin 4000 yılını kapsayan bir belgesel çekecekti bunun için tarihçi, akademisyen ve bilim adamlarıyla beraber projeyi hazırlamışlardı ama maalesef ömrü buna müsaade etmedi.

Barış Manço, ‘Gibi Gibi’ adlı şarkısında, “40 yılda bir gelir Barış gibisi” diyor. Sizce de öyle mi?

D.M.: Bence yüzyılda bile gelmez açıkçası. Babamın o şarkıda kendine mütevazılık yaptığını düşünüyorum.

Barış Manço’nun hayat hikâyesini film yapma gibi bir düşünceniz var mı?

B.M.: Hayatını anlatan film ve müzikal çalışmaları yapıldı ama tamamlanmadı. Doğru zamanı bekliyoruz.

Farklı projeler var mı mesela babanızın müzikleriyle alakalı yapmak istediğiniz bir şeyler?

D.M.: Elbette bir saygı albümü hazırlayacağız. Yapımında da ailecek aktif olarak rol alıyoruz. Üstüne çalışmaya başladığımız bir süreç. 2020’de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz açıkçası. Detayları da bayramdan sonra açıklamaya başlayacağız diye düşünüyorum.

"Babamın çok iyi bir kalemi vardı, iyi bir ressamdı. Ama çok gün yüzüne çıkmış bir yanı değildi..."

‘ADAM OLACAK ÇOCUK’LARIN ÇOCUKLARI EKRANDA OLACAK

Adam Olacak Çocuk programı yeniden çekilse ve sunuculuk için size teklif gelse. Kabul eder misiniz?

B.M.: Babamın yaptığı işleri bir tek babam yapabilir (gülüyor). Şaka bir yana hepsi kendine özgü işler ve gerçekten Barış Manço dışında birinin yapması, yapması bir yana kabullenilmesi zor. Ama Doğukan AOÇ’de bu işi çok güzel yapıyor. Yeni nesillere aktarıyoruz.

D.M.: Batıkan’ın da dediği gibi aslında babamın yaptığı işleri ondan başka birinin yapması pek de mümkün değil. Her yaptığı iş onunla özdeşleşmiş ve eşsiz. Adam Olmuş Çocuklar’ın çocukları bu kez benimle sahneye çıkıyor ve bu çok duygusal bir paylaşım. TV’ye taşımak konusunda da fikirlerimiz var. Sonuçta bu yapılanlar tamamen Barış Manço öğretilerini nesilden nesile taşımaya devam etmek için. Babamın öngörüleri ders olacak nitelikte. Paylaşmak lazım.