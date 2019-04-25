Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Real Madrid Kulübü, tecrübeli İspanyol pivot Reyes'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Estudiantes takımında başlayan ve 2004'ten bu yana Real Madrid'de forma giyen Reyes, İspanya ligi ve kupasında 6'şar, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 şampiyonluk yaşadı.

Reyes, Real Madrid'in Dörtlü Final'e yükseldiği THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 22 maça çıktı ve 4 sayı, 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.