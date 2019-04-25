Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini bir yıl uzattı
İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda 39 yaşındaki pota altı oyuncusu Felipe Reyes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Real Madrid Kulübü, tecrübeli İspanyol pivot Reyes'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinin Estudiantes takımında başlayan ve 2004'ten bu yana Real Madrid'de forma giyen Reyes, İspanya ligi ve kupasında 6'şar, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 şampiyonluk yaşadı.
Reyes, Real Madrid'in Dörtlü Final'e yükseldiği THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 22 maça çıktı ve 4 sayı, 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.