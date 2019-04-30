Potada derbi heyecanı! Galatasaray final için sahaya çıkacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Galatasaray, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Seride 2-1 üstün durumda bulunan Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise finale yükselecek ekip, serinin 5. maçının ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçların ilkini sarı-lacivertli takım 72-51, ikinciyi ise Galatasaray 59-48'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray, sahasında oynadığı serinin üçüncü müsabakasında ise Fenerbahçe'yi 74-59 mağlup ederek 2-1 öne geçmişti.

(AA)