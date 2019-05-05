Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. James Harden ve Kevin Durant'in düellosunu Harden kazandı

James Harden ve Kevin Durant'in düellosunu Harden kazandı

James Harden ve Kevin Durant'in düellosunu Harden kazandı

Houston Rockets, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda 126-121 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 2-1'e getirdi.

NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Houston Rockets, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 26-25 önde tamamlayan Golden State Warriors, ikinci periyotta iyi savunma yapamadı ve devreye Houston Rockets, 58-49'luk avantajla girdi.

Son çeyreğe 91-84 önde giren Houston Rockets, Kevin Durant savunmasında sorunlar yaşadı ve fark eridi. Son bölümde iki takım da skor bulmakta zorlandı ve karşılaşma 112-112'lik skorla uzatmaya taşındı.

Uzatma devresinde James Harden ve PJ Tucker'ın iyi oyunuyla Houston Rockets, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda 126-121 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 2-1'e getirdi.

Houston Rockets'ta James Harden 41 sayı, 9 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Eric Gordon 30 sayı kaydetti.

Golden State Warriors'ta Kevin Durant'in 46 sayı, 3 ribaund 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green 19 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
'30 kilo verdim'
Hazal'ı kızdırdılar 
Tarımda tam otomosyon, biraz yatay zeka, biraz biçemezsen döverim :) Endüstri 5.0 böyle bir şey mi a

Biz Buna Tarımda İnovasyon Diyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları