James Harden ve Kevin Durant'in düellosunu Harden kazandı

NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Houston Rockets, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 26-25 önde tamamlayan Golden State Warriors, ikinci periyotta iyi savunma yapamadı ve devreye Houston Rockets, 58-49'luk avantajla girdi.

Son çeyreğe 91-84 önde giren Houston Rockets, Kevin Durant savunmasında sorunlar yaşadı ve fark eridi. Son bölümde iki takım da skor bulmakta zorlandı ve karşılaşma 112-112'lik skorla uzatmaya taşındı.

Uzatma devresinde James Harden ve PJ Tucker'ın iyi oyunuyla Houston Rockets, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda 126-121 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 2-1'e getirdi.

Houston Rockets'ta James Harden 41 sayı, 9 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Eric Gordon 30 sayı kaydetti.

Golden State Warriors'ta Kevin Durant'in 46 sayı, 3 ribaund 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green 19 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.