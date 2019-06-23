Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Fenerbahçe Beko'dan Furkan Korkmaz bombası

Fenerbahçe Beko'dan Furkan Korkmaz bombası

Fenerbahçe Beko'dan Furkan Korkmaz bombası

Fenerbahçe Beko, önümüzdeki sezon için flaş bir hamle yaptı. Furkan Korkmaz ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran ama onca sakata onca şanssızlığa rağmen büyük bir alkış alan Fenerbahçe Beko önümüzdeki sezon için flaş bir transferi bitirmek üzere.

Takvim'de yer alan haberde; NBA'de Philadelphia 76ers forması ile istediğini bulamayan ve 1 Temmuz'da serbest kalacak Türk basketbolunun genç yıldızı Furkan Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Transferin ise yakın zaman içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

1997 doğumlu olan 2.01 boyundaki guard 76ers forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta forma giyerken 13.8 dakika sahada kalırken ortalama 5.7 sayı, 2.2 ribaund istatistikleri ile katkı vermişti. Furkan aynı zamanda forvet pozisyonunda da oynuyor.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
'Evlenerek doğru karar verdik'
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>Sezen Aksu;´nun oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıvere

Sezen Aksu Oy Kullanırken Panik Yaptı! ´Başıma Bir İş Gelmeyecek Değil mi?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Bereket isimli batık gemi parçalanıyor