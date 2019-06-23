Fenerbahçe Beko'dan Furkan Korkmaz bombası

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran ama onca sakata onca şanssızlığa rağmen büyük bir alkış alan Fenerbahçe Beko önümüzdeki sezon için flaş bir transferi bitirmek üzere.

Takvim'de yer alan haberde; NBA'de Philadelphia 76ers forması ile istediğini bulamayan ve 1 Temmuz'da serbest kalacak Türk basketbolunun genç yıldızı Furkan Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Transferin ise yakın zaman içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

1997 doğumlu olan 2.01 boyundaki guard 76ers forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta forma giyerken 13.8 dakika sahada kalırken ortalama 5.7 sayı, 2.2 ribaund istatistikleri ile katkı vermişti. Furkan aynı zamanda forvet pozisyonunda da oynuyor.

(Takvim)