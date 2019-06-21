Fenerbahçe Beko taraftarının cezası ertelendi
Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi.
Fenerbahçe Beko taraftarı bu akşam oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 7. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yer alabilecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. pic.twitter.com/kbHr6KvT6u— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 Haziran 2019