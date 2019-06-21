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  3. Fenerbahçe Beko taraftarının cezası ertelendi

Fenerbahçe Beko taraftarının cezası ertelendi

Fenerbahçe Beko taraftarının cezası ertelendi

Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi.

Fenerbahçe Beko taraftarı bu akşam oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 7. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yer alabilecek.

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