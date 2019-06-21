Fenerbahçe Beko taraftarının cezası ertelendi

Fenerbahçe Beko taraftarı bu akşam oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 7. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yer alabilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. pic.twitter.com/kbHr6KvT6u