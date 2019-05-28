28 Mayıs 2019 Salı 13:26 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:28
Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için sahada
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında 29 Mayıs Çarşamba günü sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, sahasındaki ilk maçta 82-72 kazanırken Ankara'daki mücadeleyi Türk Telekom 88-85 galip bitirmişti.
(AA)