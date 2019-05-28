  • $6,0374
  • 6,7596
  • 249.238
  • 87.350
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 13:26 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:28

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için sahada

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için sahada

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında 29 Mayıs Çarşamba günü sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, sahasındaki ilk maçta 82-72 kazanırken Ankara'daki mücadeleyi Türk Telekom 88-85 galip bitirmişti.

(AA)

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

<p>Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transf

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim´den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimler ilk nerede nasıl keşfedildi?

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.