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  3. Anadolu Efes 18 yıl sonra Final Four için parkeye çıkıyor

Anadolu Efes 18 yıl sonra Final Four için parkeye çıkıyor

Anadolu Efes 18 yıl sonra Final Four için parkeye çıkıyor

Anadolu Efes, yarın sahasında Barcelona’yı devirmesi halinde 18 yıllık Final-Four hasretini dindirecek.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague Play-Off beşinci karşılaşmasında yarın Barcelona Lassa’yı konuk edecek.

Avrupa sahnesindeki 656. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 655 karşılaşmada 362 galibiyet ve 293 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 408. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 407 karşılaşmada 205 galibiyet ve 202 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu mücadelelerden 11 galibiyet, 19 mağlubiyet çıkardı.

Efes, yarın sahasında Barcelona’yı devirmesi halinde 18 yıllık Final-Four hasretini de dindirecek.

(İHA)

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