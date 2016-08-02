Uludağ Üniversitesi’nde 169 kişi açığa alındı

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren fakülte yönetimleri sarı zarflar içerisinde YÖK tarafından belirtilen isimlere açığa alındıklarını tebliğ etmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm yurtta FETÖ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde de FETÖ ile bağlantısı tespit edilen aralarında çok sayıda akademik personelin de bulunduğu 169 kişiye görevden el çektirildi. En fazla görevden almanın Tıp Fakültesi'nde olduğu öğrenilirken, 12'si akademisyen 20 kişi açığa alındı. İktisattan 11, Fen Edebiyat Fakültesi'nden 11, Mühendislik'ten 9, Veterinerlik'ten 7, İlahiyat'tan 2 öğretim üyesinin açığa alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden bir açıklama yapılmazken, açığa alınmaların devam edeceği öğrenildi. Bursa Valiliği yetkilileri ise, görevden almalarla alakalı yazışmaların Ankara'dan geldiğini belirterek, emniyetin gerekli görmesi halinde savcılık talimatı ile gözaltı yapabileceğini belirttiler. Mevzuat gereği açığa alınan memurlar 3'de 2 oranında maaş alabilirken, 3 ay içerisinde soruşturmanın tamamlanması gerekiyor.