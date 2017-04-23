Maltepe’deki fırsat çadırına büyük ilgi

Maltepe’deki Organik Halk Pazarı’nda kurulan ve pek çok ünlü markanın buluştuğu “Fırsat Çadırı”, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Çadırı ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,“Dünya çapındaki pek çok ünlü markayı, Maltepelilerin ayağına getirdik” dedi.