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YAŞAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi
Gece boyunca haber alınamayan Hediye nine için Mehmetçik seferber oldu
Gece boyunca haber alınamayan Hediye nine için Mehmetçik seferber oldu
Manisa'da 20 günde 102 deprem
Manisa'da 20 günde 102 deprem
Mersin'de cezaevinde jandarma ile gardiyanlar kavga etti, yaralılar var
Mersin'de cezaevinde jandarma ile gardiyanlar kavga etti, yaralılar var
4 kişi menemenden hayatını kaybetti
4 kişi menemenden hayatını kaybetti
Sigara istediler vermeyince... Sonrası dehşet!
Sigara istediler vermeyince... Sonrası dehşet!
Yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü
Yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü
Annesine dondurma alacaktı öldürüldü
Annesine dondurma alacaktı öldürüldü
Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı
Şehit kızı minik Elif, Ege Üniversitesi’nde tedavi görecek
Şehit kızı minik Elif, Ege Üniversitesi’nde tedavi görecek Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, 15 Temmuz tarihindeki hain darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın gözlerinde katarakt rahatsızlığı olan dört yaşındaki kızı Elif Naz Acar’a sahip çıktı.
Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı
Küçük çocuğa 6 köpek saldırdı, annesi böyle kurtardı
Yağmur yağınca bu şekilde yakalandılar
Yağmur yağınca
bu şekilde yakalandılar
Kübra ve Gülay'ın katilleri ortadan kayboldu!
Kübra ve Gülay'ın katilleri ortadan kayboldu!
Büyükler çatıştı masum bir çocuk öldü
Büyükler çatıştı masum bir çocuk öldü
Erkek çocuklarında hemofili riski daha yüksek
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Mideniz başınızı ağrıtmasın… 
Mideniz başınızı ağrıtmasın… 
Feci zincirleme kazası: 5 ölü, 5 yaralı
Feci zincirleme kazası: 5 ölü, 5 yaralı
BiTaksi uygulaması yenilendi
BiTaksi uygulaması yenilendi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Yarından itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Yarından itibaren... Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. <
Bursa'da 'yeşil saçlı kız' operasyonu
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