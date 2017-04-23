Foto Galeri
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Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
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Yağmur yağınca burada yakalandılar
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Uluslararası Çikolata Festivali başladı
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İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz
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3 bin yıllık Antandros Antik Kenti, dünya turizmine kazandırılacak
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Saçma ama işe yarayan pratik çözümler
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Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
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Şırnak'ta 4 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ın Uludere ilçesinde paniğe neden olan deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
YAŞAM
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Korkunç! Burcu'yu Facebook'ta paylaştığı şiirdeki gibi öldürdü
42 yaşındaki Özgür Okumuş, bir kadının öldürülmesini anlatan şiiri facebook’tan paylaştıktan 14 saat sonra 25 yaşındaki eşini 6 bıçak darbesi ile öldürüp intihara teşebbüs etti
YAŞAM
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'İçiçiyiz' dediler tutuklandılar
Adana’da ‘torbacı’ olarak da bilinen zehir tacirlerine yönelik şok bir baskın düzenleyen polis, 20 yaşındaki Mehmet K. ve 26 yaşındaki Zeydan B.’yi yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından kıskıvrak yakaladı.
YAŞAM
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Yangında baba öldü, oğlu balkondan kaçtı
Kırıkkale'nin Bahşılı İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 48 yaşındaki İhsan Teke yanarak can verdi, bu sırada oğlu 30 yaşındaki F.Teke ise iddiaya göre balkondan atlayarak kaçtı.
YAŞAM
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Dikkat! Bu yollar kapalı
Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nda 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - O. Lyon maçı nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.
YAŞAM
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Maltepe’deki fırsat çadırına büyük ilgi
Maltepe’deki Organik Halk Pazarı’nda kurulan ve pek çok ünlü markanın buluştuğu “Fırsat Çadırı”, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Çadırı ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,“Dünya çapındaki pek çok ünlü markayı, Maltepelilerin ayağına getirdik” dedi.
YAŞAM
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Öldürüp toprağa gömdüler
Bursa’da geçtiğimiz hafta tarihi Cumalıkızık mahallesinde ot toplamaya çıkan bir köylü tarafından ormanlık alanda toprağa gömülü bir erkek cesedinin bulunmasının ardından harekete geçen Jandarma , cinayete kurban gittiği belirlenen 25 yaşındaki Ömer Erkmen’in katil zanlılarını yakaladı.
YAŞAM
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Sonuçları görünce Nevşin Mengü...
CNN Türk ekranlarında yayınlanan haber programını sunan Nevşin Mengü'nün seçim sonuçları evet çıkması üzerine yüzü düştü
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Foça'da orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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