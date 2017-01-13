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ALES başvuruları yarın sona eriyor
ALES başvuruları yarın sona eriyor
YDS adayları '09.45'ten sonra sınava alınmayacak
YDS adayları '09.45'ten sonra sınava alınmayacak
YGS'de sınava gecikenler için flaş açıklama
YGS'de sınava gecikenler için flaş açıklama
ÖSYM'den YGS açıklaması! Erişime açıldı
ÖSYM'den YGS açıklaması! Erişime açıldı
2017 YGS sınav sonuçları açıklandı
2017 YGS sınav sonuçları açıklandı
Öğretmen atamaları için mülakat tarihleri belli oldu
Öğretmen atamaları için mülakat tarihleri belli oldu
YÖKDİL Sınavı sonuçları bugün açıklanacak
YÖKDİL Sınavı sonuçları bugün açıklanacak
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
'Yurt dışında eğitim alan gençler daha çabuk iş buluyor'
'Yurt dışında eğitim alan gençler daha çabuk iş buluyor'
ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı
ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES ilkbahar dönemi başvuruları başladı. Başvurular 15-23 Mart tarihleri arasında alınacak.
Bakanı Yılmaz, YGS'ye geç kalanlarla ilgili konuştu
Bakanı Yılmaz, YGS'ye geç kalanlarla ilgili konuştu
ÖSYM'den son dakika açıklaması! 27 Mart'tan önce adaylara duyuru yapılacak
ÖSYM'den son dakika açıklaması! 27 Mart'tan önce adaylara duyuru yapılacak
KPSS başvuruları başladı
KPSS başvuruları başladı
YGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
YGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 YGS sona erdi
Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 YGS sona erdi
YGS'ye girecekler için son dakika uyarısı
YGS'ye girecekler için son dakika uyarısı
Ankara Valiliği açıkladı! Öğrenciler dikkat!
Ankara Valiliği açıkladı! Öğrenciler dikkat!
Milyonların beklediği haber geldi! Erişime açıldı
Milyonların beklediği haber geldi! Erişime açıldı
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
KPSS branş sıralamaları yayınlandı ÖSYM tarafından 2016 KPSS'ye lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.<
2017 TUS İlkbahar dönemi giriş sınavı başvuruları başladı
2017 TUS İlkbahar dönemi giriş sınavı başvuruları başladı
Okul seçerken göz önünde bulundurulması gereken kriterler
Okul seçerken göz önünde bulundurulması gereken kriterler
Savaş Muhabirliği Eğitimi başvuruları başladı
Savaş Muhabirliği Eğitimi başvuruları başladı

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Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
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