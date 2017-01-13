Öğretmenlere atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmenlere müjdeyi verdi... Bakan Yılmaz öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, 'Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.' dedi.