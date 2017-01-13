- Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı
- YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak
- POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
- YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde yeni karar
- Bakan açıkladı! Referandum sonrası okullar tatil
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- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'el yazısı' açıklaması
- LYS başvuru işlemleri başladı!
- Stres yapma, yardım yap!
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Foto Galeri
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Milli Eğitim Bakanlığı: Özel Eğitim Öğretmenleri nöbet tutmaz
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilip verilemeyeceği konusunda yaşanan tereddütlere açıklık getirdi.
EĞİTİM
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YÖK'ten üniversitelerin akademisyen kadrolarına takviye
YÖK Başkanı Saraç, KHK ile ihraç yaşanan üniversitelerin öğretim üyesi kullanma izin taleplerini hiç bekletmeden hatta üniversitedeki süreçlerden çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırdıklarını bildirdi.
EĞİTİM
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ÖSYM'den önemli uyarı!
ÖSYM tarafından 12 Mart'ta yapılacak YGS'ye girecek adaylara yönelik hazırlanan animasyon filmde, bu yıl bazı değişiklikler yapılan sınav kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuldu. ÖSYM: Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav salonunda bulunulması gerekiyor. Bu süreden sonra sınav binaları kapatılarak kimse alınmayacak. Geçen yılki YGS'ye giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içinde 4 kişinin de sınav başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavı iptal edildi.
EĞİTİM
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Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde yasaklandı
Daha önce kapatılan dersanelerin ardından, son KHK ile 'etüt eğitim merkezi' de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.
EĞİTİM
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Öğretmen atamalarında son dakika: 20 bin öğretmenin alımını yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."
EĞİTİM
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Darüşşafaka giriş sınavına başvurular başladı
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
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Sömestir tatili uzayacak mı?
Okullar ne zaman açılacak, sömestir tatili yani 15 tatil uzayacak mı? Binlerce öğrenci ve velinin gündeminde bu sorular var
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FLAŞ! Yüzbinlerce kişinin beklediği sonuçlar açıkladı
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Öğrenci Giriş sistemi aracılığıyla açıklandı. Sınav sonuçlarınızı sorgulamak için haberimizdeki bulunan linki tıklayın
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Bakan Yılmaz'dan 'yarıyıl tatili' mesajı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, velilerin çocuklarının eğitimlerine yönelik ilgi ve alakalarının başarıyı artıracağını belirterek, "Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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